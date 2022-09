Serie D/Girone H - L'Afragolese sciupa il doppio vantaggio: il Bitonto torna e fa 2-2 nel finale

La sconfitta contro la Puteolana deve essere un lontano ricordo, per l’Afragolese è arrivato il momento di dimostrare il valore dell’organico e il lavoro svolto durante il ritiro estivo. Il campionato dei rossoblù parte da Bitonto, sede d’esordio per quanto riguarda il percorso di entrambe nel Girone H.

Buon avvio per la squadra campana che al 4’ si rende pericolosa con Cerone. Il fantasista riceve la sfera e mette al centro, nessun compagno approfitta del suggerimento. La fase di equilibrio è spezzata da Romeo che sfrutta la manovra tra Da Dalt ed Esposito, si avventa sul traversone e di testa trova l’angolino: 0-1 allo Stadio Comunale Città degli Ulivi. Al 28’ lancio perfetto di Cerone dalla trequarti, Longo si fa trovare pronto all’appuntamento e con l’incornata gonfia la rete per il raddoppio. La reazione dei pugliesi si concretizza alla prima chance clou con Chiaradia al 32’. Non accade più nulla, all’intervallo è 1-2 per l’Afragolese.

Ad inizio ripresa, i rossoblù sfiorano il tris. Corner battuto da Cerone, Longo anticipa tutti di testa: il pallone finisce alto sopra la traversa. Il Bitonto cerca di impensierire la retroguardia napoletana, ma la squadra ospite non rischia e mantiene il minimo vantaggio. Al 66’ schema da calcio piazzato. Cerone finta il cross e lancia lungo linea Da Dalt che mette al centro: Mansi colpisce di testa, ma c’è la risposta del portiere. Al 68’ Provitolo respinge l’iniziativa ravvicinata di Maffei. Quest'ultimo, però, non sbaglia a cinque minuti dal 90' e ristabilisce la parità: 2-2 al Comunale Città degli Ulivi.

Beffa finale per l'Afragolese che, dunque, non riesce a strappare l'intera posta in palio al Bitonto. I pugliesi trovano il pari nelle battute conclusive della gara: per i rossoblù resta un risultato utile, ma c'è il rammarico per non aver portato il successo a casa.