Serie D/Girone H - Poker Bisceglie al Nola: pugliesi retrocessi, bianconeri noni in classifica

Un'ultima giornata da dimenticare per il Nola che crolla nel confronto in trasferta contro il Bisceglie e incappa in una domenica storta. Il successo dei pugliesi è amaro: la retrocessione diretta si concretizza dopo la vittoria di misura del San Giorgio sul campo della Casertana. Per i bianconeri arriva la nona posizione in graduatoria alla fine della stagione.

Allo Stadio Ventura si conclude il ventiquattresimo campionato di Serie D Interregionale del Nola. I nerazzurri si impongono con un netto poker che va in scena nel primo tempo. L'espulsione di D'Orsi al 23' per fallo da ultimo uomo mette in discesa la gara per i padroni di casa che, in venti minuti, vanno in gol con Acosta (doppietta), Crisci e Sandomenico. Nel secondo tempo non cambia l'inerzia dell'incontro e si materializza il ko per i campani.

Una stagione iniziata in sordina e finita in crescendo, con la bellezza di 51 punti conquistati, di cui 28 racimolati sotto la gestione Condemi e una salvezza arrivata con tre turni di anticipo. Il presidente Nappi a fine partita: "Arrivare noni in un girone così complicato come il pugliese è motivo di grande orgoglio. Dispiace per il risultato di oggi, la differenza di motivazioni in queste partite pesa. Di questa partita salverei la presenza in campo nella ripresa di tre ragazzi nolani. Da domani ci prenderemo un meritato riposo prima iniziare a programmare la prossima stagione".

Il tabellino

Bisceglie: Martorel (46' Zinfollino); Tuttisanti, Marino (25′ Rubino; 71' Gueye), Ligorio (46' Mario D’Angelo), Barletta; Izco (59' Liso), Coletti, Divittorio; Crisci; Sandomenico; Acosta. A disposizione: Cianciaruso, Farinola, Camporeale, Urquijo. Allenatore: Tisci



Nola: Mariano, Togora (42' Papa), Izzo (87' Vellella), Sicignano, 5 D’Orsi; Staiano, Caliendo, Acampora; Ruggiero (66' Boggia); Antonio D’Angelo (64' Di Dato), Coratella (81' Canfora). A disposizione: Restina, Donnarumma, Zito, Corbisiero. Allenatore: Condemi



Arbitro: Leonardo Di Mario di Ciampino

Marcatori: 30' Acosta (B), 33' Crisci (N), 38' Acosta (N), 44' Sandomenico (N)

Espulsi: 23' D'Orsi (N)