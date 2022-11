Serie D/Girone H - Il Barletta batte l'Afragolese allo Stadio Puttilli: Petta e Loiodice in gol

Trasferta pugliese per l’Afragolese, attesa dal Barletta nella sfida valida per la decima giornata del Girone H di Serie D. I rossoblù sono chiamati a reagire dopo la sconfitta rimediata sempre in esterna sul campo del Brindisi. Davanti, però, c’è una squadra decisa a raccogliere punti per alimentare il percorso nella zona nobile della graduatoria.

La partita è bloccata all’avvio, non ci sono particolari azioni da segnalare nel corso dei primi minuti. Entrambe le squadre provano a creare qualcosa di interessante, ma la partita è equilibrata e senza spunti. Alla prima e vera occasione importante passa in vantaggio la compagine locale al 24’: è Petta a trovare il varco giusto per battere Provitolo e stappare la sfida. Reazione immediata dei campani con Mancino che scarica per Langone: velo per Virgilio che, col destro a giro dal limite dell’area, sfiora di un nulla l’incrocio dei pali. Al 32’ lo stesso Virgilio pennella per Longo che di testa prova a servire Esposito: il centrocampista non trova l’impatto a due passi dalla porta. L’Afragolese tenta di reagire, ma Mancino manca l’impatto. Sul contropiede, Cafagna non raddoppia. Fino all’intervallo non si segnalano ulteriori opportunità: il Barletta va a riposo col risultato di 1-0. Ad avvio ripresa, Loiodice fraseggia con Lavopa e fulmina Provitolo per il 2-0 locale. Al 55’ Caso Naturale imbecca Esposito che trova la risposta di Piersanti. Al 75’, l’autore del raddoppio impegna seriamente il guardiano napoletano. All’82’ Sowe ci prova dalla distanza, l’idea è deviata in angolo. Dalla bandierina, Aracri pennella per Esposito: la zuccata è preda di Piersanti. Nel recupero, Pignataro spreca il tris: strepitoso Provitolo nella circostanza. Sconfitta per l’Afragolese al triplice fischio, esulta il Barletta davanti al pubblico amico.

Il tabellino

Barletta (4-3-3): Piersanti, Milella, Petta, Visani, Marangi; Cafagna, Vicedomini (71′ Telera), Lavopa (59′ Feola); Loiodice (90′ Pignataro), Russo (82′ Lattanzio), Rastelletti (63′ Maccioni). A disposizione: Campisi, Telera, Cassatella, Mininno, Maccioni, Feola, Pignataro, Lattanzio, Pollidori. Allenatore: Christian Carbone

Afragolese (4-3-3): Provitolo, Esempio (63′ Percuoco), Picascia, Mansi, Cordato; Virgilio, Langone (46′ Aracri), Esposito; Caso Naturale (69′ Da Dalt), Longo, Mancino (63′ Sowe). A disposizione: Rendina, Aracri, Sowe, Di Leo, Manco, Percuoco, Da Dalt, Volpicelli, Romeo. Allenatore: Leonardo Bitetto

Arbitro: Michele Pasculli di Como

Marcatori: 24′ Petta (B), 49′ Loiodice (B)

Ammoniti: Pignataro, Visani, Cafagna (B) Esempio, Virgilio, Langone, Esposito, Caso Naturale, Mancino (A)