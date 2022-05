Serie D/Girone H - L'Audace Cerignola non fa sconti: Sorrento ko al Monterisi

Il Sorrento chiude il suo campionato sul campo della capolista Audace Cerignola. La prima in classifica non fa sconti e supera i rossoneri tra le mura amiche con un successo all'inglese. Il percorso dei rossoneri in campionato, senza obiettivi all'ultimo turno, va in archivio con un ko. La cronaca si apre con una conclusione di Tedesco per gli ospiti, Fares risponde presente. Al 5' Malcore serve Loiodice che calcia: la traiettoria diventa un suggerimento per Dorval che trova l'opposizione di Pinto. La squadra partenopea si fionda in avanti con Gargiulo, ma è Malcore a sfiorare il bersaglio per i padroni di casa. Sale in cattedra Loiodice che, poco prima della mezz'ora, impegna Pinto. Al 31' è il legno a negare il gol al profilo offensivo locale: sulla ribattuta, Tascone manda a lato col tap-in. Nel finale di frazione, Petito chiama in causa Fares. Ad avvio ripresa, un destro a giro di Loiodice prende ancora il palo: sulla respinta è pronto Vitiello a firmare il vantaggio. I pugliesi restano in attacco e sfiorano il raddoppio con l'autore della marcatura e con Malcore. Al 75' ci pensa Dorval a superare Pinto e timbrare il cartellino. Nel recupero, c'è da menzionare la traversa colpita da Strambelli.

Il tabellino

Audace Cerignola (3-5-2): Fares, Vitiello, Silletti, Allegrini, Dorval, Tascone (65′ Giacomarro), Agnelli, Longo (65′ Muscatiello), Russo L. (46′ Ciccone), Malcore (60′ Palazzo), Loiodice (80′ Strambelli). A disposizione: Tricarico, Manzo, Maltese, Spinelli. Allenatore: Michele Pazienza

Sorrento (4-4-2): Pinto, Rizzo, Mansi, Cacace, Acampora (68′ Molinini), Ferraro (54′ Morrone), Carrotta (73′ Schettino), Selvaggio, Gargiulo (54′ Russo F.), Petito, Tedesco (54′ Bojano). A disposizione: Del Sorbo, Iuzzino, Mezavilla, Marciano. Allenatore: Giulio Russo

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo

Marcatori: 48′ Vitiello, 75′ Dorval

Ammoniti: Cacace (S)