L'Angri batte la Palmese e si prende il derby. Match winner Longo con una doppietta

La Palmese deve rimandare ancora l’appuntamento con la prima vittoria in campionato, l’Angri si aggiudica il derby che va in scena allo stadio Novi. Terza sconfitta in cinque partite per la squadra di Savio Sarnataro, sorride invece il Cavallino di Stefano Liquidato che conquista il secondo successo consecutivo e riscatta un avvio di stagione sottotono. Buon approccio al match per gli ospiti, ma le trame di gioco non impensieriscono la difesa locale. Al primo affondo, i grigiorossi passano in vantaggio: al 33’ Moccia non trattiene il pallone e la sfera arriva a Longo, fermato irregolarmente al momento della conclusione. Il fischietto di giornata, Deborah Bianchi della sezione di Prato, assegna la massima punizione ai padroni di casa. Dagli undici metri si presenta proprio il bomber ex Afragolese che timbra il cartellino. In avvio di ripresa l’Angri raddoppia: ancora Longo, questa volta di testa su un cross dalla sinistra, lascia la sua firma sul derby. È anche sfortunata la Palmese che cerca di rientrare in partita, ma la traversa trovata da Schiavino e il palo colpito da Silvestro negano la gioia del gol. Poco altro nel finale, la sfida del Novi si chiude sul punteggio di 2-0.

Il tabellino

Angri (4-3-3): Palladino; Kljajic, Allegra (80’ Cardore), Manè, Picascia; Fabiano, Herrera, Marasco; Palmieri (75’ Cordato), Longo (70’ Giorgio), Ascione (86’ Grieco). A disp.: Scarpato, Di Mauro, Mansour, Sabatino, Caropreso. All.: Liquidato

Palmese (4-4-2): Moccia; Manco, Schiavino, Mautone (46’ Romano), Morlando; Carotenuto, Amato (55’ Potenza), Cardone (55’ Silvestro), Fusco; Filogamo (70’ Peluso), D’Angelo. A disp.: Scognamiglio, Tribuno, Russo, Boemio, Noletta. All.: Sarnataro

Arbitro: Bianchi di Prato

Marcatori: 33’ rig. Longo (A), 48’ Longo (A)

Ammoniti: Palladino (A), Schiavino (P)