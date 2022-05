Serie D/Girone H - Il Nola espugna il rettangolo verde dell'Altamura: decidono Caliendo e Staiano

Vince, convince e vede la salvezza. Il Nola di mister Carmelo Condemi trova il quinto risultato utile consecutivo e la terza vittoria nelle ultime cinque partite disputate. I bianconeri si impongono all'inglese sul rettangolo verde dell'Altamura: prestazione ottima per la squadra campana che ipoteca la permanenza nella categoria.

Nella prima frazione di gara, le due squadre si studiano ma non vanno mai vicine alla rete. Da segnalare una conclusione in acrobazia di Di Dato, bella da vedere ma facile preda per Spina. Ripresa molto più pimpante, con i bruniani che dimostrano di voler vincere. Sale in cattedra D'Angelo: da una sua sortita arriva il gol del vantaggio. Serpentina in area di rigore, la palla arriva tra i piedi di Caliendo che deve depositare un semplice tap-in. I pugliesi subiscono il colpo e non riescono a reagire. A tre giri di lancette dal termine, il Nola chiude il confronto con Staiano che, ancora una volta grazie a D’Angelo, si ritrova da solo a porta vuota e segna il suo primo gol in bianconero.

Il tabellino

Team Altamura: Spina, Kanoute, Tazza, Lucchese, Sall, Mattera, Casiello, Serra, Lorusso, Baradji, Abreu. A disposizione: Giuliani, Russotto, Cancelliere, Clemente, Ziello, Errico, Tedesco, Massari, Molinaro. Allenatore: Davide Calabrese.

Nola 1925: Cappa, D’Ascia, D’Orsi, Cassandro, Izzo, Acampora, Caliendo, Zito, Ruggiero, D’Angelo, Di Dato. A disposizione: Mariano, SIcignano, Gaetano, Miocchi, Togora, Coratella., Staiano, Sagliano, Corbisiero. Allenatore: Antonio Marino.

Arbitro: Arnaut di Padova

Marcatori: Caliendo 67′ (N), Staiano 87′ (N).

Ammoniti: Acampora, Zito, Ruggiero, Cappa, Caliendo (N)