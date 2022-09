Serie D/Girone H - Longo è devastante, l'Afragolese esulta: tripletta del bomber al Martina

Il successo sul Francavilla ha riportato serenità e maggior fiducia al gruppo. Per l’Afragolese di Leonardo Bitetto c’è il test casalingo contro il Martina da superare. La compagine rossoblù ha un obiettivo: trovare il primo successo interno e, di conseguenza, riscattare il ko con la Cavese.

Squadra di casa che parte all’assalto della porta avversario. Al 7’ Cordato scodella in mezzo, Longo non ci arriva e la sfera arriva a Da Dalt che, da ottima posizione, viene anticipato da un difensore all’ultimo istante. La brigata di Bitetto preme e al 18’ sblocca il risultato. Geniale idea di Aracri per Longo: il bomber scatta sul filo del fuorigioco, anticipa il portiere e insacca con un tocco sotto pregevole. Al 23’ i napoletani si divorano il raddoppio. Longo entra in area e serve Aracri, il suggerimento è impreciso e una buona chance viene sprecata. Al 34’ Esposito ruba il pallone ad un avversario e scarica per Da Dalt: cross verso Caso Naturale che stacca ma spedisce a lato. Nel finale di frazione, Caso Naturale prova a pungere nuovamente di testa: assistenza di Longo soltanto sfiorata. All’intervallo è 1-0 per i padroni di casa.

Il secondo tempo fatica a decollare. L’Afragolese cerca di mantenere il vantaggio, il Martina punta a ristabilire la parità. Dopo un periodo di equilibrio sostanziale nonostante il punteggio, ci pensa il goleador di casa a lasciare la sua firma sulla partita. Al 63’ Longo spiazza Suma e raddoppia per l’undici di Bitetto. La reazione degli ospiti porta il nome di Mangialardi: il calciatore di Massimo Pizzulli trova uno strepitoso Provatolo sul suo tragitto. Al 75’ i pugliesi si divorano una colossale chance col rigore sbagliato da Diaz: esecuzione larga e risultato immutato. Da segnalare, al 78’, l’esordio stagionale di Murolo e Mancino con la casacca rossoblù. All’82’ proprio Mancino imbecca Longo che entra in area e trafigge l’estremo difensore per il 3-0 locale. Va in archivio il match dello Stadio Gobbato: secondo successo consecutivo per l’Afragolese, show del centravanti che sigla la tripletta personale.