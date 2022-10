Serie D/Girone H - Esposito salva l'Afragolese: ripreso il Lavello nel finale

Ottava giornata del Girone H di Serie D, allo Stadio Caduti di Brema di Barra c’è in programma la partita tra l’Afragolese e il Lavello. La formazione rossoblù, reduce dal buon pareggio sul campo del Casarano, cerca la gioia interna contro la compagine gialloverde. Consueto schieramento delle ultime uscite per Leonardo Bitetto che si affida a Longo in zona avanzata, alle progressioni della coppia Aracri-Da Dalt e alla geometria di Cerone.

La partita fatica a decollare, bisogna attendere per le prime occasioni pericolose. Al 13’ calcio di punizione per i campani, batte Cerone e la sfera viene deviata da un difensore: Trapani raccoglie senza troppi problemi. La risposta degli ospiti arriva al 20’ con una conclusione larga di Romano. Al 25’ Aracri supera un avversario e scodella in area per Da Dalt che non riesce ad impattare nel migliore dei modi. Al 38’ il Lavello sblocca il risultato con Grande che approfitta dell’occasione e batte Provitolo. L’estremo difensore dell’Afragolese deve compiere un vero miracolo al 44’, neutralizzando il calcio di rigore di Isaac. Ad avvio ripresa, i napoletani vanno a caccia del pareggio: traiettoria di Manco per Longo che cerca il tiro, la retroguardia avversaria allontana la minaccia. Al 64’ Manco dalla destra pennella in mezzo, Sowe di testa manda a lato. All’80’ angolo di Picascia per la testa di Longo che spedisce alto. Sull’azione seguente, incornata di Caso Naturale e sfera sulla traversa. L’Afragolese ci prova fino alla fine, il bunker del Lavello crolla all’86’: Esposito risolve un batti e ribatti in area, insacca all’angolino e regala il pari ai suoi.

Il tabellino

Afragolese: Provitolo, Manco (83’ Di Leo), Forte, Mansi (74’ Picascia), Percuoco, Da Dalt, Esposito, Cerone (59’ Caso Naturale), Virgilio, Aracri (59’ Sowe), Longo. A disposizione: Rendina, Esempio, Lippo, Volpicelli, Mancino. Allenatore: Bitetto

Lavello: Trapani, Lara Delgado, Bruno, Di Stasio, Isaac, Monaco, Romano, Acampora, Grande, D’Angelo, Collura. A disposizione: Cassano, Capitano, Di Fulvio, Golia, Quarta, Emsis, Gomez, Guaita, Mancino. Allenatore: Zeman

Arbitro: Bruno Spina di Barletta

Marcatori: 38’ Grande (L), 86’ Esposito (A)