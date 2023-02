Serie D/Girone H - Disfatta interna per l'Afragolese: il Gravina espugna lo Stadio Papa

Sconfitta casalinga per l’Afragolese nella sfida contro il Gravina, valida per la ventiduesima giornata del Girone H di Serie D. Allo Stadio Papa festeggiano gli ospiti, con un successo all’inglese. Rossoblù subito pericolosi, Longo dal limite dell’area mette al centro: Martiniello colpisce di testa ma non inquadra lo specchio. Al quarto d’ora risponde la squadra ospite con Stanisavic che riceve spalle alla porta e si ritaglia lo spazio per la rovesciata: il pallone impatta con la parte alta della porta. Dopo una fase di equilibrio, i campani perdono Murolo per infortunio e incassano anche il vantaggio pugliese: ci pensa Kharmoud a sbloccare la partita allo Stadio Papa. Il calciatore, al termine di una manovra elaborata, ruba il tempo a tutti e insacca alle spalle di Provitolo. La reazione napoletana non si fa attendere, angolo di Tripicchio e incornata di Forte: sfera a lato di un soffio. L’ultima chance del primo tempo è ancora dei padroni di casa. Martiniello, servito da Tripicchio, scarica un destro verso il bersaglio, il portiere respinge e tiene i suoi avanti nel parziale. Ad avvio ripresa, Martiniello trova la rapida risposta di Mascolo. Quest’ultimo è prodigioso anche sul colpo di testa di Forte sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 56’ punizione di Tripicchio e parata a terra del guardiano ospite, al 74’ intervento provvidenziale di Provitolo sulla fiammata del Gravina. L’estremo difensore rossoblù toglie la palla diretta nell’angolo alto. All’83’ Mascolo neutralizza l’incornata di Allegra su passaggio di Esposito. Nel recupero, c’è la beffa per l’Afragolese: Padulano si divora il pareggio, sul versante opposto Pardo supera Provitolo con un tiro a giro per lo 0-2 definitivo.

Il tabellino

Afragolese: Provitolo, Cordato, Virgilio (66’ Camara), Allegra, Picascia, Esposito, Longo, Percuoco (86’ Potenza), Tripicchio (66’ Padulano), Murolo (28’ Forte), Martiniello. Allenatore: Bitetto

Gravina: Mascolo, Parisi (67’ Curvino), Ligorio, Sanzone (89’ Quaranta), Lauria, Manes, Kharmoud (47’ Tommasone), Bruno (75’ Perrelli), Stanisavic (55’ Prado), Coppola, Intinacelli. Allenatore: Catalano

Arbitro: Andrea Traini di S. Benedetto del Tronto

Marcatori: 31’ Kharmoud, 94’ Prado

Ammoniti: Esposito (A), Quaranta (G)