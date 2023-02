Serie D/Girone H - Afragolese stagione da dimenticare: il Casarano vince allo Stadio Piccolo

Un’altra domenica da mandare in archivio con l’amarezza per l’Afragolese che scivola nel confronto interno col Casarano: la rete di Guastamacchia, poco prima dell’intervallo, condanna il gruppo di mister Bitetto alla nona sconfitta in campionato. Gara che ci apre con un sussulto di Tripicchio: il calciatore rossoblù prende la sfera e scarica un mancino verso lo specchio, la traiettoria è larga. Dopo una fase di equilibrio e di poche emozioni, al 20’ brivido per i campani: Burzio va via sul filo del fuorigioco, entra in area e conclude, Provitolo salva tutto. Sul ribaltamento di fronte, Esposito mette in mezzo: Tripicchio e Longo non arrivano all’appuntamento con l’impatto. Alla mezz’ora, Da Dalt serve Tripicchio che appoggia per Esposito: tiro a botta sicura da due passi e salvataggio degli ospiti sulla linea. Nelle battute conclusive del primo tempo è Guastamacchia a rovinare il pomeriggio napoletano con il guizzo che vale il vantaggio al 41’. Ad avvio ripresa, la squadra di Bitetto prova a pungere con Tripicchio: Baietti neutralizza. Al 57’ punizione insidiosa di Stambelli e sfera sul fondo. Al 68’ Tripicchio serve Padulano che, dal limite dell’area, fa partire un missile col mancino: la traversa respinge. L’Afragolese insiste e al 72’ si affaccia ancora in avanti, il Casarano si salva dopo la nuova fiammata rossoblù. Nel finale, mancano le opportunità e il risultato non cambia più: al triplice fischio è 0-1 per gli ospiti allo Stadio Piccolo di Cercola.

Il tabellino

Afragolese: Provitolo, Cordato (88’ Arrivoli), Virgilio, Allegra (68’ Padulano), Picascia, Esposito, Longo, Tripicchio, Forte, Da Dalt, Camara (59’ Percuoco). Allenatore: Bitetto

Casarano: Baietti, Vitofrancesco, Marsili, Strambelli (84’ Dellino), Burzio (92’ Panbianchi), Cecere, Citro (74’ Navas), Guastamacchia, Tipaldi, Mercurio (52’ Bocchetti - 93’ da De Luca), Cipolletta. Allenatore: Foglia Manzillo

Arbitro: Matteo Giudice di Frosinone

Marcatori: 41’ Guastamacchia

Ammoniti: Cordato, Dellino, Cipolletta