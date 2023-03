Serie D/Girone H - Domenica horror per l'Afragolese: poker del Brindisi allo Stadio Ascarelli

Bruttissimo tonfo per l’Afragolese, sconfitta sonoramente allo Stadio Giorgio Ascarelli di Ponticelli: il Brindisi dilaga al termine dei novanta minuti. Buona partenza per i rossoblù che si affacciano in attacco con un tiro di Martiniello che sfiora il palo alla destra del portiere. Alla prima occasione, però, gli ospiti sbloccano il risultato con la fiammata di Santoro che non sbaglia a tu per tu con Provitolo. Il risultato resta in bilico, ma i napoletani non costruiscono azioni degne di nota e la reazione non arriva. Sono ancora i pugliesi a rendersi pericolosi al 20’. Sul tramonto del primo tempo, D’Anna impegna Provitolo, non impeccabile nella respinta: Opoola insacca sulla ribattuta. Nel finale di frazione, espulso Camara per somma di ammonizioni. La partita resta tesa, il Brindisi ne approfitta e ad avvio ripresa cala il tris: D’Anna pennella per Opoola che di testa mette in ghiaccio la vittoria. Al 55’ Longo ci prova con lo stacco, ma l’impatto è centrale. Al 66’ poker degli ospiti con D’Anna sugli sviluppi di uno schema. Totale gestione per la squadra di Danucci che non rischia e amministra l’ampio vantaggio: l’Afragolese di Bitetto attende il triplice fischio ed esce dal campo con un pesante verdetto.