Serie D/Girone H - Pari tra Afragolese e Barletta: al Vallefuoco di Mugnano è 0-0

La pesante sconfitta col Brindisi è alle spalle, per l’Afragolese arriva un pareggio nella sfida contro il quotato Barletta: termina senza reti la partita disputata sul rettangolo verde del Vallefuoco di Mugnano. La prima occasione della gara si registra al 12’. Angolo di Tripicchio, la sfera è deviata da un difensore pugliese e arriva dalle parti di Allegra che spedisce alto sopra la traversa. Al 26’ ci prova De Marco dalla distanza: il destro del centrocampista si perde sul fondo. Alla mezz’ora, Picascia lancia dalle retrovie: Longo aggancia e scarica per Esposito che calcia, la traiettoria termina di un soffio a lato, col portiere completamente immobile. Buon primo tempo per i rossoblù che non riescono a capitalizzare le azioni, i pugliesi non impensieriscono mai la difesa locale. Al rientro negli spogliatoi dello Stadio Vallefuoco di Mugnano resta intatta la parità. Ad avvio ripresa, gli ospiti sviluppano la prima opportunità del match. Scaringella non deve far altro che battere a rete, Picascia è provvidenziale e si salva con l’aiuto del palo. Al 52’ i padroni di casa provano a riportarsi in avanti, ma non si segnalano azioni degne di nota. Al 78’ annullata la marcatura di Lattanzio per i biancorossi: l’arbitro fischia fallo di mano, non mancano le proteste. Non succede altro, al triplice fischio è 0-0: buona prova per i ragazzi di Bitetto che, tuttavia, non riescono a raccogliere l’intera posta in palio.