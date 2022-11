Serie D/Girone H - Bomber Longo non basta per l'Afragolese: 1-2 per l'Altamura al Piccolo

Due sconfitte consecutive in terra pugliese, per l’Afragolese è un momento non facile e anche la distanza dalla zona alta della classifica non aiuta. Allo Stadio Piccolo di Cercola, il team di Leonardo Bitetto ospita l’Altamura per l’undicesima giornata del Girone H di Serie D. Distanza di tre punti in graduatoria tra le due squadre, con gli ospiti avanti e con i locali che puntano all’aggancio.

Ospiti pericolosi con Ganci che prova la conclusione dal limite, la sfera va a lato. Al 12' risponde la compagine rossoblù con Longo che cerca la porta di testa ma Spina c'è sulla traiettoria. Al quarto d'ora è Casiello a spedire sul fondo, poi da segnalare una giocata di Murtas che si inserisce tra gli spazi e calcia col destro senza inquadrare il bersaglio. Al 24' proteste campane per un rigore negato a Longo, nel finale di frazione sale in cattedra Esposito: il tiro del centrocampista si spegne sul fondo. Prima dell'intervallo, ci pensa Mattera a trovare il varco vincente su calcio di punizione per il vantaggio pugliese. Al 44' Longo colpisce la traversa e sfiora il pareggio immediato. Ad avvio ripresa, grossa chance per l'Afragolese con Sowe che manda alto da posizione favorevole. Al 59' il colpo di testa di Caso Naturale è impreciso, sul capovolgimento miracolo di Provitolo su Sosa. Al 72' l'Altamura sfiora il raddoppio con Lacassia, soltanto nel finale arriva il pareggio rossoblù da calcio di rigore con bomber Longo. Gioia momentanea per i campani che scivolano sulla rete di Bertolo in extremis sugli sviluppi di un corner. Il match dello Stadio Piccolo termina 1-2 per i pugliesi.

Il tabellino

Afragolese: Provitolo, Percuoco (81' Manco), Esempio, Picascia, Cordato, Virgilio (88' Langone), Esposito, Mancino (60' Aracri), Caso Naturale (76' Romeo), Sowe, Longo. A disposizione: Rendina, Murolo, Mansi, Di Leo, Lippo. Allenatore: Bitetto

Altamura: Spina, Lacassia, Bertolo, Ganci, Mattera, Dipinto, Murtas, Bolognese, Croce, Sosa, Casiello. A disposizione: Guido, Schiavino, Errico, Farinola, Colella, Letizia, Prinari, Caputo, Molinari. Allenatore: Ginestra

Arbitro: Vincenzo Giordano di Collegno

Marcatori: 42' Mattera (Alt), 87' rig. Longo (Afr), 90' Bertolo (Alt)