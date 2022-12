Serie D/Girone G - La Palmese si scontra con la Vis Artena: porte inviolate al Comunale

Non riesce ad imporsi la Palmese di Mario Pietropinto che esce con un solo punto dalla trasferta sul campo della Vis Artena. Ospiti subito aggressivi all'avvio con una punizione dalla sinistra di Galdean, Giuliani si fa trovare pronto e respinge in angolo. Al 22' Sirignano si mette in evidenza con una conclusione dalla distanza, la sfera sfila a lato della porta difesa da Stasi. Alla mezz'ora, i rossoneri tornano a farsi vedere con Simonetti, il suo tentativo non sortisce l’effetto sperato. Al 35' rossoverdi vicini al gol: traversone di Intzidis, Cerbara tocca e la sfera sbatte sul palo. Al 40' Sirignano in area non riesce a deviare in rete, sul ribaltamento Laringe manda fuori con un diagonale. Il primo tempo si chiude poi con il secondo giallo rimediato da Chkour che lascia così i suoi in dieci. Ad avvio ripresa, Intzidis non inquadra e Galdean chiama in causa Giuliani. Al 71' ancora il numero 4 partenopeo spaventa i locali con un piazzato, all'80' l'estremo difensore di casa esce in maniera provvidenziale su Fusco. Nel finale, chance per Puntoriere e rosso anche per Intzidis. Al triplice fischio è 0-0.

Il tabellino

Vis Artena: Giuliani, De Angelis, Fradella, Spinozzi, Vasco, Odianose, Sirignano, Nannini, Tirabassi (83' Tripoli), Cerbara (60' Talone - 90' Carannante), Intzidis. A disposizione: Patitucci, Farrugio, Brunetto, Musilli, Fagiolo, Pape. Allenatore: Maurizi

Palmese: Stasi, Romano, Tribuno, Galdean, Allegra, Mautone (77' Mileto), Chkour, Pugiese, Simonetti (65' Puntoriere), Laringe (77' De Feo), Fusco. A disposizione: Cocchiarella, Prevete, De Marco, Onesto, Rabbeni, Palmieri. Allenatore: Pietropinto

Arbitro: Guiotto di Schio

Ammoniti: Chkour, Allegra, Vasco, Sirignano, Fusco, Stasi, Mautone

Espulsi: Chkour (P) per doppia ammonizione, Intzidis (V)