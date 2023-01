Serie D/Girone G - Il Nola scivola sul campo della Vis Artena: Vasco decide il match

Un'altra domenica che non sorride al Nola di Giovanni Cavallaro. La squadra bianconera esce sconfitta dalla trasferta sul campo della Vis Artena, classifica sempre preoccupante per i campani che non riescono ad uscire dalle sabbie mobili dell'ultima posizione. Ai rossoverdi basta una rete per decidere il match, eppure i napoletani iniziano bene nella prima frazione e vanno vicini alla rete con Palmieri e Sepe in due occasioni. Nel secondo tempo, i padroni di casa sbloccano con un tiro dalla distanza di Vasco al 52'. Poi normale amministrazione, con due opportunità per il raddoppio: Zizzania è attento e reattivo tra i pali. Per il Nola sono sette i punti di distanza dalla salvezza diretta.

Il tabellino

Pomezia: Giuliani, De Angelis, Angelilli, Talone (75′ Maini), Vasco, Odianose (90′ Canestrelli), Luciani (49′ Spinozzi), Fradella (75′ Menghi), Sirignano, Nannini, Scognamiglio. A disposizione: Baldinetti, Fagiolo, Filippini, Tirabassi, Cerbara. Allenatore: Agenore Maurizi

Nola 1925: Zizzania, Sepe, Carrotta, Cassandro, Russo, Piacente, Staiano (73′ Gonzalez), Sparacello, Palmieri (73′ Chianese), Castagna (46′ Manfrellotti), De Martino (55′ Di Dona). A disposizione: Landi, Valerio, Franzese, Adorni, Ndiaye. Allenatore: Giovanni Cavallaro

Arbitro: Vittoria di Taranto

Marcatori: 52' Vasco (VA)

Ammoniti: Sirignano, Scognamiglio, Menghi, Angelilli e Luciani (VA), Staiano, Manfrellotti, Chianese, Russo e Carrotta (N)