Serie D/Girone G - La capolista Giugliano cade sul terreno della Vis Artena

Una giornata da dimenticare, un passo falso da rimuovere quanto prima per ritrovare la marcia. Il Giugliano di Giovanni Ferraro cade al Comunale contro la Vis Artena e incassa un brutto ko in trasferta. Risultato non soddisfacente e prestazione da rivedere per i Tigrotti, chiamati a blindare il primato in questo rush finale di stagione.

La cronaca si apre con un tentativo di De Rosa che impegna Manni, il portiere devia lateralmente. L'azione resta viva e ancora il numero 8 chiama in causa l'estremo difensore con un colpo di testa insidioso. Sulla ribattuta, Manni è miracoloso su Gladestony. I padroni di casa prendono coraggio e alzano il baricentro a metà frazione. Al 23' grande chance per Paolacci che impatta su traversone da angolo di Capodaglio: Baietti è attento e blocca. Vis Artena ancora molto pericolosa dalla bandierina al 28': questa volta è Contucci a incornare senza pescare il bersaglio. Al 33' Manni è di nuovo protagonista su Rizzo, De Rosa poi manda alto. Alla lista delle occasioni si aggiunge anche Cerone con una punizione che si spegne sul fondo. Al 42' il punteggio cambia con l'undici di Perrotti che sorprende la retroguardia campana. Carbone, sulla punizione di Capodaglio, prima trova il miracolo di Baietti e successivamente ribadisce in gol di testa. Il primo tempo termina 1-0. Nella ripresa la prima occasione importante è per la Vis al 48' con Mastropietro che manda di poco a lato. Al 55' i locali scappano in contropiede con Mastropietro: il 9 sfiora soltanto il raddoppio. Il Giugliano risponde al 58' con Gladestony: tiro potente respinto da un Manni insuperabile. Il portiere è però sfortunatissimo al 62' quando Ceparano stampa sul palo con la sfera che carambola in rete. I ragazzi di Perrotti non ci stanno e si riportano avanti al 71'. Angolo di Capodaglio, deviazione sulla traversa e palla buona per Mastropietro che fa 2-1. Non succede più nulla, al triplice fischio si materializza il ko per i gialloblù.

Il tabellino

Vis Artena: Manni, Maugeri, Pompei, Capodaglio, Paolacci, Talone (81' Maini), Mastropietro, Odianose, Contucci, Negro, Carbone. A disposizione: Chingari, Taviani, Vittucci, Ferrieri, Di Vico, Cericola, Sordilli, Catapano. Allenatore: Perrotti

Giugliano: Baietti, Boccia, C. Poziello, De Rosa (85' R. Poziello), Ferrari (64' Kyeremateng), Cerone, Rizzo, Gladestony (76' Emmanouil), Gentile, Zanon (53' Ceparano), Mazzei (76' Abonckelet). A disposizione: Costanzo, Vivolo, Caizzo, Biasol. Allenatore: Ferraro

Arbitro: Agostini di Milano

Marcatori: 42' Carbone (V), 62' aut. Manni (G), 71' Mastropietro (V)

Ammoniti: De Rosa, Capodaglio, Mastropietro