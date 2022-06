Serie D/Girone G - Quattro minuti di blackout e l'Afragolese va ko: la Torres vince la finale playoff, decidono Kujabi e Dametto

Ultimo atto di una stagione ricca di emozioni. L'Afragolese di Franco Fabiano è attesa da un appuntamento storico: allo Stadio Vanni Sanna di Sassari va in scena il confronto finale dei playoff contro la Torres. Sardi reduci dalla vittoria contro l'Arzachena, campani in fiducia dopo la performance di spessore sfoderata ad Ardea col Team Nuova Florida. Un successo nella semifinale arrivato attraverso i supplementari: la manita rifilata ai romani ha aumentato la consapevolezza nell'ambiente.

Sul suolo isolano, i ragazzi di Fabiano non voglio sbagliare. E il primo tempo, complice anche l'intensità della truppa di Alfonso Greco, non regala particolari spunti. Parte forte la compagine locale che si fa vedere in area con una giocata dalla sinistra: il pallone giunge al centro, ma Diakite stecca completamente. Al 5' ci prova Bianchi con un tiro risultato centrale, nessun problema per Campisi nella parata. Al 7' è Ruocco a tentare un destro che si spegne distante dalla porta. La prima opportunità per i rossoblù ospiti è un traversone dalla destra: Longo non trova l'impatto da buona posizione. Per la Torres è Masala a rendersi insidioso con due conclusioni - una di mancino e l'altra col destro - che terminano di poco fuori. Al 26' buona chance per Ruocco di testa, la girata è imprecisa. Stesso esito per Diakite sei giri di cronometro più tardi. Al 36' opportunità colossale per i padroni di casa. Calcio d'angolo dalla destra, Dametto prende il tempo a tutti sul primo palo e colpisce con lo stacco aereo: sfera sul fondo. Il primo tempo si chiude con una botta di Mukaj tutt'altro che preoccupante.

La ripresa si apre con i sardi in proiezione offensiva, un cross di Kujabi sbatte sull'esterno della rete. La brigata di Greco si riporta in avanti qualche secondo dopo con un'iniziativa errata di Lisai. La replica dell'Afragolese è affidata a Celiento su assistenza di Esposito: la conclusione dell'attaccante è facile preda di Salvato. Al 52' i locali passano in vantaggio su una manovra corale impressionante. Sventagliata di Masala da destra verso sinistra, Ruocco aggancia e punta la difesa: l'esterno serve Kujabi in inserimento, tiro secco del centrocampista e sfera alle spalle di Campisi. La squadra napoletana accusa il colpo e al 56', sugli sviluppi di una punizione ben battuta da Bianchi, Ruocco svetta e Dametto insacca per il raddoppio. Al 59' Diakite si alza in cielo su una palla inattiva dalla bandierina: la mira è alta. Fabiano prova a cambiare qualcosa rispetto all'undici di partenza, ma la retroguardia di casa rischia poco. Al 74' Bittaye cerca di mettere apprensione alla difesa avversaria, ma il passaggio in mezzo trova i guantoni di Salvato. A dieci dal novantesimo, Elefante approfitta di una ghiotta occasione in ripartenza e su suggerimento di Bittaye riapre la contesa al Sanna.

Al termine dei sei minuti di recupero arriva il triplice fischio. All'Afragolese non riesce l'impresa ed esce sconfitta dalla finale playoff del Girone G di Serie D: la Torres vince nel segno di Kujabi e Dametto. Elefante accorcia nelle battute conclusive, ma i campani devono arrendersi. Finisce così la straordinaria stagione degli uomini di Fabiano.

Il tabellino

Torres (4-3-3): Salvato; Rossi, Antonelli, Dametto, Mukaj; Masala, Bianchi, Kujabi; Lisai (79' Sabatini), Diakite (87' Ferrante), Ruocco. A disposizione: Garau, Mignogna, Gurini, Turchet, Pinna S., Tesio, Demartis. Allenatore: Alfonso Greco

Afragolese (4-3-3): Campisi; Percuoco, Nocerino, Di Girolamo (70' Caso Naturale), Cordato (65' Galletta); De Marzo (46' De Rosa E.), Tarascio (65' Van Ransbeeck), Esposito; Bittaye, Longo, Celiento (72' Elefante). A disposizione: Mazzone, Sibilio, Forte, De Rosa C. Allenatore: Francesco Fabiano

Arbitro: Stefano Raineri di Como

Assistenti: Lorenzo D'Alessandris di Frosinone - Massimiliano Cirillo di Roma 1

Marcatori: 52' Kujabi (T), 56' Dametto (T), 80' Elefante (A)

Ammoniti: Bianchi, Pinna (dalla panchina), Mukaj, Sabatini (T), De Marzo, Tarascio (A)