Serie D/Girone G - Afragolese di carattere e grinta al Sanna: con la Torres è 1-1, Longo risponde a Diakite

Carattere e grinta per l'Afragolese di mister Franco Fabiano che non demorde, resta in partita e conquista un buon pari in trasferta. La prova in esterna contro la Torres è tutt'altro che semplice, ma i campani affrontano il test e lo superano con un ottimo voto al triplice fischio.

Partenza arrembante per gli ospiti che sfiorano il vantaggio al 4'. Sugli sviluppi di un corner, Caso Naturale manca l'impatto per il vantaggio. Al quarto d'ora ottimo intervento di Salvato che nega la gioia a Longo che scatta sulla destra dell'area, rientra sul mancino e calcia sul primo palo. Al 19' ancora il bomber dell'Afragolese si mette in evidenza con una conclusione dai venticinque metri che termina non troppo distante dallo specchio. Al 21' nuovamente Longo impegna Salvato, costretto a bloccare a terra. La risposta dei sassaresi è affidata a Sabatini: il destro è potente, ma sballato. Al 25' Ferrante svetta dopo una battuta di un piazzato, il pallone finisce fuori. Al 28' la Torres passa in vantaggio. Turchet serve Ruocco che si sistema la palla sul sinistro e scodella per la testa di Diakite: l'attaccante è abile a infilare nel sacco. Nel finale di frazione crescono i partenopei che sfiorano il pareggio al 37' con l'incornata di Caso Naturale, al 39' con un tiro-cross di Cordato e al 42' con Longo. Al 45' Lisai manda a lato da mattonella invitante.

Al 54' si rinnova il duello tra Longo e Salvato, il portiere locale compie un altro grandissimo intervento sullo stacco del centravanti. All'ora di gioco, finalmente il numero 9 trova la via del gol. Il goleador di Fabiano scatta sul filo del fuorigioco, arpiona il pallone al limite e batte Salvato con un pallonetto delizioso. Al 63' il sinistro chirurgico di Celiento accarezza il palo. Al 68' Diakite semina il panico tra le maglie avversarie, ma si perde al momento della conclusione. Al 71' il tentativo di Turchet termina sul fondo. Nelle battute conclusive della gara, Demartis pennalla da calcio d'angolo e la sfera approda tra i piedi di Bianchi. Il calciatore di casa rimette al centro per Antonelli che, di testa, sciupa una potenziale chance. Non accade più nulla, al triplice fischio è 1-1.

Il tabellino

Torres: Salvato, Ferrante, Antonelli, Dametto (72' Demartis), Sabatini (56' Mukaj), Bianchi, Turchet, Gurini, Lisai (82' Cani), Diakite, Ruocco. A disposizione: Garau, R. Pinna, Rossi, Tesio, S.Pinna, Kujabi. Allenatore: Alfonso Greco

Afragolese: Campisi, Sibilio (62' Galletta), Di Girolamo, Nocerino, Cordato, Van Ransbeeck, Tarascio (92' Esposito), Percuoco (72' De Marzo), Caso Naturale, Longo, Celiento (82' Forte). A disposizione Lamberti, Bittaye, Di Franco, Elefante, De Rosa. Allenatore: Franco Fabiano

Arbitro: Gabriele Sacchi di Macerata

Marcatori: 28' Diakite (T), 61' Longo (A)

Ammoniti: Ruocco, Gurini, Frau dalla panchina (T), Caso Naturale (A)