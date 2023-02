Serie D/Girone G - Sorrento fermato dal Tivoli: poche emozioni e risultato inchiodato al Galli

Ci prova fino alla fine, ma non basta. Per il Sorrento di Vincenzo Maiuri si concretizza un pareggio senza reti in trasferta sul rettangolo verde del Tivoli. Domenica agrodolce per la squadra rossonera che non riesce a spezzare la resistenza dei padroni di casa. Manca l’episodio, il guizzo giusto per colpire: partita gagliarda da parte dei costieri che accorciano le distanze sulla capolista Paganese, adesso avanti di tre punti. Partita che si apre con l’equilibrio e con le fasi di studio, poi il primo squillo da parte dei locali con Mastropietro: la conclusione è deviata in angolo. Alla mezz’ora, De Marco ci prova dal limite dell’area ma non trova la traiettoria precisa per insaccare alle spalle di Del Sorbo. Al 35’ ottima chance dei napoletani con Badje che fornisce un pallone delizioso a Simonetti, il numero 11 spreca da posizione ghiotta. La ripresa si apre con lo stesso Badje al tiro, il diagonale si spegne fuori. Sul capovolgimento di fronte, Fall tenta di impensierire Del Sorbo col destro: il portiere blocca. Al 57’ De Marco controlla e calcia sul palo lontano, la parabola è larga. Al 75’ Fall manda la sfera sull’ esterno della rete, nel finale anche Spila sfiora il gol con una botta dalla distanza. Da segnalare, in casa Sorrento, gli infortuni per Herrera e Cuccurullo. Al triplice fischio è 0-0 allo Stadio Galli.