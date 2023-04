Serie D/Girone G - Palmese ancora ko in trasferta: la Tivoli si aggrappa a Vagnoni

Quinto risultato diverso dalla vittoria, terza sconfitta nelle ultime cinque per la Palmese: la squadra di Mario Pietropinto va ko anche sul campo del Tivoli e prosegue il difficile trend in trasferta. Un ko che, complici gli altri risultati, porta i rossoneri appena fuori dalla zona playoff. La Tivoli è subito pericoloso all’avvio con un colpo di testa largo di De Marco, poi tocca a Coquin impegnare Stasi che blocca senza troppi problemi. I campani provano a pungere con una punizione dello specialista Galdean e con un’incornata sugli sviluppi dell’angolo successivo. Al 18’ la formazione locale sblocca il risultato: su un corner dalla corsia mancina, Vagnoni impatta di testa e porta in vantaggio i suoi. I tiburtini costruiscono altre due occasioni con De Marco e Sfanò, nel finale di frazione invece sono Silvestro e Cozzolino ad affacciarsi in zona offensiva: il primo calcia sul fondo, il secondo costringe Trovato all’intervento. L’iniziativa della Palmese non si arresta nel corso del secondo tempo con Puntoriere insidioso all’avvio e con Trovato che deve opporsi a una nuova fiammata al 56’. Poco dopo l’ora di gioco, la Tivoli resta in dieci per la doppia ammonizione sventolata dall’arbitro nei confronti di Capodaglio. L’undici di casa va vicino al raddoppio con Mastropietro, sul versante opposto non mancano le opportunità per gli uomini di Pietropinto che non riescono a capitalizzare. Negli ultimi giri di cronometro c’è da segnalare l’espulsione di Cozzolino. Non succede altro, per i rossoneri arriva la nona sconfitta in campionato.

Il tabellino

Tivoli: Trovato, Sfanò, Valentini, Vecchi, Vagnoni, Coquin (65’ Laurenti), Capodaglio, Falilò, Pellegrini (76’ Provinzano), Fall (76’ Mastropietro), De Marco (67’ Torsellini). A disposizione: Simeone, Orrei, Spila, De Dominicis, Perrotta. Allenatore: Cotroneo

Palmese: Stasi, Manco (85’ Passaro), Romano, Mileto (92’ Oggiano), Tribuno, Pugliese (46’ Reda), Galdean, De Feo (74’ Iadaresta), Cozzolino, Puntoriere, Silvestro (70’ Laringe). A disposizione: Vitolo, De Lucia, Cardone, Fusco. Allenatore: Pietropinto

Arbitro: Castelli di Ascoli Piceno

Marcatori: 18’ Vagnoni (T)

Ammoniti: Pellegrini (T), Silvestro (P)

Espulsi: 63’ Capodaglio (T), 88’ Cozzolino (P)