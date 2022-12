Serie D/Girone G - De Marco piega il Nola e fa volare il Tivoli

Un'altra domenica da dimenticare per il Nola di Giovanni Cavallaro che crolla nel confronto in esterna contro il Tivoli. Vittoria di misura per i padroni di casa che conquistano tre punti utili per le ambizioni stagionali. Salutati in settimana Faiello, Maggio e Langella, il mister si affida al neo-acquisto Sepe tra i tre in difesa, spostando sulla fascia Bontempo e inserendo un trio d’attacco inedito con Chianese, D’Angelo e Gonzalez. I bianconeri affrontano la partita con l'approccio giusto e mantengono il pallino del gioco ma al 31' vanno sotto all’improvviso con un tiro preciso di De Marco. Nella seconda frazione di gara, il Nola va vicino alla rete in diverse occasioni ma è il Tivoli che potrebbe chiudere la pratica a quindici dalla fine: cross preciso in area piccola, buca la difesa ma a porta vuota Perrotta liscia la sfera. Poi è il palo a negare la gioia a Sepe sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I campani spingono, ma i locali si difendono bene e strappano il successo al triplice fischio.

Il tabellino

Tivoli: Trovato, Lisari, Tarantino, Vecchi, Vagnoni (47′ Torsellini), Capodaglio, Spila (87′ Laurenti), De Fato, Perrotta (72′ Pellegrini), Granado, De Marco (67′ Falilò). A disposizione: Simeoni, Rossi, Catarinozzi, Provinzano, Proietti. Allenatore: Fabrizio Romondini

Nola 1925: Venditti, Lucarelli, Sepe, Bontempo (72′ Ruggiero), Lame, Maio, Cassandro, Gonzalez, Staiano (46′ De Martino), D’Angelo (46′ Kean), Chianese (82′ Caliendo). A disposizione: Diglio, De Lucia, Hefiane, Bamba, Cirillo. Allenatore: Giovanni Cavallaro

Arbitro: Nuckchedy di Caltanissetta

Marcatori: 31′ De Marco (T)

Ammoniti: De Marco, Vagnoni (T)