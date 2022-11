Serie D/Girone G - Il Sorrento batte la Vis Artena: gol del solito Gaetani

Successo casalingo per il Sorrento di Vincenzo Maiuri che si conferma in testa alla classifica del Girone G di Serie D. La squadra che esce sconfitta dallo Stadio Italia è la Vis Artena che crolla sotto i colpi della capolista. La partita vive di fiammate e si gioca sull'equilibrio, a deciderla è un guizzo del solito Gaetani. Il match s'inaugura senza occasioni da una parte e dall'altra, non si registrano infatti occasioni importanti in zona offensiva. A metà frazione protestano i rossoneri per un contatto in area di rigore su La Monica, trattenuto sugli sviluppi di una punizione calciata dalla trequarti. Il direttore di gara lascia proseguire e non segnala nulla. Al 23' Scala, con un tocco sotto, mette in moto Gaetani che viene pescato in posizione di fuorigioco.

Al 28' si sblocca il risultato in favore della compagine costiera. Assist geniale di Petito che s'inserisce dalla destra e con un rasoterra sorprende la difesa avversaria, il pallone è raccolto da Gaetani che controlla e beffa gli ultimi avversari: sfera nel sacco e vantaggio campano. Al 30' gol annullato a Fusco, che deposita in rete con un colpo di testa sugli sviluppi di un angolo. Nella circostanza, fischiato l'offside a Gaetani, fermo sulla linea di porta ma ininfluente nell'azione. Nella ripresa, il Sorrento gestisce il vantaggio rischiando soltanto in una manovra della Vis Artena: al 61' Odianose, lanciato dalle retrovie, calcia bene ma trova un super Del Sorbo reattivo a deviare la sfera col piede destro. Al triplice fischio, il Sorrento legittima la vittoria e si conferma in cima: sei punti di vantaggio sulla Lupa Frascati e sul Cassino.

Il tabellino

Sorrento: Del Sorbo, G. Todisco, F. Todisco, La Monica (66' Carotenuto), Bisceglia, Fusco, Scala (93' D’Ottavi), Cuccurullo, Gaetani (75' Gargiulo), Herrera, Petito (87' Serrano). A disposizione: Castellano, Cacace, Selvaggio, Mercuri, Potenza. Allenatore: Maiuri

Vis Artena: Giuliani, De Angelis, Spinozzi (82' Pape), Vasco, Odianose, Carannante (60' Intzidis), Canestrelli, Sirignano, Nannini, Tirabassi (78' Tripoli), Cerbara (64' Talone). A disposizione: Baldinetti, Patitucci, Fagiolo, Alonzi. Allenatore: Maurizi

Arbitro: Poli di Verona

Marcatori: 28' Gaetani (S)

Ammoniti: Gaetani, Nannini