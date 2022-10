Serie D/Girone G - Il Sorrento non si ferma, battuto anche il Tivoli: Herrera-La Monica uomini copertina

Prosegue la marcia, divenuta quasi inarrestabile, del Sorrento di Vincenzo Maiuri. Dopo le vittorie con Palmese ed Aprilia, la formazione rossonera si impone allo Stadio Italia nel confronto col Tivoli. Terzo successo consecutivo e quarto risultato utile di fila per la squadra costiera che dimostra qualità importanti per la categoria e punta ad essere l'outsider del torneo.

Ottima partenza per i padroni di casa che al quarto d'ora trovano lo spazio vincente per sbloccare la sfida. Herrera, con un amcnino velenoso, insacca all'incrocio una punizione e fa esultare la sua brigata. Gli ospiti vanno completamente in tilt e accusano lo svantaggio. Al 18' La Monica svetta in area di rigore, deposita alle spalle di Trovato e firma il raddoppio per la sua squadra.

In pieno recupero, nel corso delle battute finali della prima frazione, l'ingenuità di Cuccurullo vale il rosso e il Sorrento è chiamato a giocare un tempo intero con l'inferiorità. Al 67' il Tivoli accorcia col sigillo di Ferrari che regala maggiori speranze alla truppa di Francesco Colantoni, ma è solo illusione. I rossoneri reggono alla pressione e al triplice fischio si assicurano l'intera posta in palio.

Hurrà prezioso per la compagine di Maiuri che sale in vetta alla classifica, condivisa con Monterotondo ed Arzachena: il prossimo appuntamento sarà sul campo dell'Ilvamaddalena, reduce dalla vittoria del San Ciro contro il Portici.

Il tabellino

Sorrento: Del Sorbo, Todisco G., Todisco F., La Monica, Cacace, Fusco, Scala, Cuccurullo, Gaetani, Herrera, D'Ottavi. A disposizione: Castellano, Bisceglia, Carotenuto, Mercuri, Selvaggio, Potenza, Petito, Gargiulo, Cappiello. Allenatore: Maiuri

Tivoli: Trovato, Tarantino, Lisari, Sfanò, Vagnoni, Laurenti, Falilò, Spila, De Marco, Pellegrini, Granado. A disposizione: Simeoni, Valentini, D'Urbano, Torsellini, Catarinozzi, Provinzano, Perrotta, Ferrari, De Fato. Allenatore: Colantoni

Arbitro: Riccardo Dasso di Genova

Marcatori: 16' Herrera (S), 18' La Monica (S), 67' Ferrari (T)

Espulsi: 45'+3' Cuccurullo (S)