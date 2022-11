Serie D/Girone G - Sorrento, pari nel derby. Portici al cardiopalma, Palmese e Nola sconfitte

Una decima giornata che stabilisce verdetti importanti per quanto concerne il Girone G di Serie D. Il Sorrento di Vincenzo Maiuri resta al comando della classifica con un buon margine sulle inseguitrici, ma i rossoneri avrebbero potuto allungare al termine dei novanta minuti. Soltanto un punto guadagnato nel derby dello Stadio Marcello Torre contro la Paganese. Azzurrostellati in vantaggio nel finale di primo tempo con una giocata in acrobazia di Pozzebon, i costieri trovano il pari nella ripresa con La Monica sugli sviluppi di un piazzato battuto da Herrera e non respinto perfettamente dall'estremo difensore. Crolla la Palmese di Mario Pietropinto che, tuttavia, conserva la seconda posizione in graduatoria: 2-1 del Monterotondo che mette un freno alla striscia di quattro vittorie consecutive e di sei risultati utili di fila dei campani. Sansotta e Palladini portano due volte avanti i padroni di casa, gli ospiti accorciano con Romano ma non basta. Esulta il Portici che mette alle spalle le due sconfitte dell'ultimo periodo e conquista tre punti vitali sul manto verde del Tivoli: decide la marcatura di Coquin a quattro giri di lancette dallo scadere. La COS Sarrabus Ogliastra regola il Nola con una durissima lezione. Poker dei sardi che sfruttano lo sfortunato autogol di Cassandro e dilagano con Demontis, Cadau e Nurchi nel recupero. Prima dell'ultima rete locale, i bianconeri provano a riaprire la contesa con Maggio ma non basta.