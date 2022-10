Serie D/Girone G - Sorrento sempre più primo: tris al Pomezia

Vince e convince, rafforza il primato e infila un altro risultato utile. Il Sorrento di Vincenzo Maiuri è sempre più in vetta e non risparmia il Pomezia allo Stadio Italia. Tre marcature, messe a segno tutte nel secondo tempo, regalano il quinto successo consecutivo alla formazione costiera. Dieci gol siglati nelle ultime cinque disputate, appena due subite: il tecnico sembra aver trovato i giusti ingredienti per far emergere il gruppo.

Già ad avvio primo tempo, i padroni di casa sfiorano la rete. Al quarto d'ora, sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, Fusco devia di testa da posizione ravvicinata: la sfera colpisce il palo interno e la difesa ospite spazza sulla linea. Il match è bloccato e prima dell'intervallo non accade nulla: negli spogliatoi il Sorrento organizza le idee ed entra sul rettangolo verde con maggiore convinzione in zona offensiva.

Al 51' giocata centrale di Carotenuto e traversone al centro dove Gaetani si fa trovare pronto all'appuntamento per l'1-0. Il Pomezia va in tilt e i rossoneri sfruttano l'inerzia della sfida a proprio favore: Todisco giunge sul fondo dalla corsia destra e fa partire un cross, deviazione vincente di Scala e raddoppio locale. In pieno recupero, Petito salta tre avversari sulla corsia e pennella al centro: Gargiulo deve solo spingere in porta per il 3-0.

Si chiude qui il confronto dello Stadio Italia: il Sorrento consolida il primato in classifica e pensa già al derby col Nola in programma.