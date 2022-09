Serie D/Girone G - Doppio Gaetani e il Sorrento sorride: Palmese ribaltata nel derby

Terza giornata del campionato di Serie D, nel Girone G spicca un altro derby di carattere napoletano: il Sorrento di Vincenzo Maiuri ospita la Palmese di Mario Pietropinto allo Stadio Italia. Un testa a testa tutto rossonero, con i padroni di casa reduci da un solo punto conquistato in due gare disputate mentre più fiducia c'è nell'ambiente degli ospiti che arrivano al match con quattro lunghezze in graduatoria.

La partita sul suolo costiero non decolla nell'immediato, le due squadre provano a rendersi pericolose con azioni offensive sporadiche. Da una parte c'è la brigata trascinata da Gaetani e Serrano, dall'altra si mettono in evidenza Puntoriere e i colleghi di reparto. Avvio lento con qualche fiammata d'attacco. Alla prima e vera occasione da rete, al 37', la truppa di Pietropinto passa in vantaggio. Calcio piazzato da mattonella invitante, Galdean lascia partire un tiro che beffa Del Sorbo sul primo palo. La replica dei locali è affidata a Cacace che cerca di sfruttare una rimessa di Todisco: il colpo di testa sfiora il legno. Nel recupero del primo tempo, su una palla inattiva scodellata in area, Fusco svetta ma la retroguardia della Palmese salva sulla linea.

Più concretezza al ritorno in campo per il Sorrento che riesce a pareggiare al 48' con Gaetani. Il numero 9 segna di testa in tuffo sul secondo palo, sugli sviluppi di un angolo battuto dalla destra: seconda marcatura consecutiva per l'attaccante pugliese. Al 53' ottima occasione per l'undici di Maiuri, ma Stasi è provvidenziale in chiusura su Petito. Al 62' l'estremo difensore ospite deve respingere un tentativo di Gaetani da posizione defilata. Nelle fasi conclusive della gara, c'è il sorpasso dei ragazzi di Maiuri che completano la rimonta. Azione manovrata, la sfera arriva tra i piedi di Gaetani che spedisce nel sacco e regala il vantaggio ai suoi. Non succede più nulla, il Sorrento raccoglie la prima vittoria nella competizione e condanna la Palmese al primo stop.