Serie D/Girone G - Il Sorrento regola la Lupa Frascati allo Stadio Italia e resta a -1 dalla Paganese

Il Sorrento vince l’ultima gara casalinga della stagione, resta a -1 dalla Paganese in vetta e si giocherà tutto nei novanta minuti conclusivi. Allo Stadio Italia si concretizza il successo ai danni della Lupa Frascati. Straordinario avvio per i costieri che si affacciano in zona offensiva con un tentativo di La Monica che chiama subito in causa l’estremo difensore avversario. Passa qualche secondo e i rossoneri sbloccano la sfida, dopo circa due minuti di gioco. Cuccurullo risolve, da distanza ravvicinata, un’azione confusa sugli sviluppi di un angolo calciato dalla destra. A metà primo tempo, Badje prova a sorprendere il portiere con un tiro sul primo palo. Al 22’ da registrare un gol annullato ai padroni di casa. La Monica supera Casagrande con un colpo di testa, su traversone di Petito dalla sinistra: l’assistente segnala posizione irregolare del centrocampista. Nelle battute iniziali gli ospiti pareggiano con Senesi, lesto a superare Del Sorbo dopo una palla inattiva dalla trequarti di campo. Al 67’ il Sorrento mette di nuovo la testa avanti con La Monica che beffa Casagrande con un’incornata, sul piazzato pennellato da Herrera. Il risultato non cambia fino al triplice fischio, è 2-1 allo Stadio Italia.