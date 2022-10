Serie D/Girone G - Sorrento di carattere contro l'Arzachena: tris in rimonta e primato consolidato

La capolista Sorrento sogna in grande. La formazione di Vincenzo Maiuri, in vetta al Girone G di Serie D, affronta l’Arzachena allo Stadio Italia per la nona giornata del campionato. I rossoneri hanno un obiettivo: tenere a distanza le inseguitrici. Sul terreno napoletano, però, arriva una squadra in salute e quarta alla vigilia dell’appuntamento.

Buona partenza per i costieri che si portano in avanti e sfiorano il gol con La Monica: soltanto la traversa, con la deviazione di Fusco, nega la gioia del vantaggio. Sul prosieguo, Petito appoggia in rete ma l’arbitro ferma tutto per offside. La risposta degli ospiti è affidata a Poli, il tiro è distante dal bersaglio. All’11’ si sblocca il risultato in favore dei sardi. Traversone dalla destra, Sartor si fa trovare pronto e buca Del Sorbo con un colpo di testa. Al 17’ incornata di Bonacquisti, la traiettoria è deviata in angolo. Qualche secondo più tardi, Fusco è provvidenziale su un tentativo dell’autore del gol. Sul capovolgimento di fronte, Gaetani chiama in causa l’estremo difensore. Al 25’ Del Sorbo disinnesca una giocata di Bolo. Al 27’ Scala scodella al centro, Cacace si avventa e con la zuccata spaventa il pacchetto arretro di Nappi: ancora il legno dice di no. Al 33’ Herrera manda sul fondo di testa, nel finale di frazione Sartor non è preciso. Il Sorrento va a riposo sotto nel punteggio, Arzachena avanti. Non cambia lo spartito tattico della ripresa, con le due compagini che si affrontano senza esclusioni di colpi e con i costieri alla ricerca del pari. La rete dei locali si materializza al 52’ con Gaetani che insacca con un diagonale mancino dal limite dell’area. I ragazzi di Maiuri premono sull’acceleratore e, dopo la chance di Herrera, trovano il raddoppio con Fusco: il difensore impatta un corner tagliato dello stesso Herrera e timbra la rimonta. Al 67’ Manca spedisce fuori dopo una manovra corale importante. Nel finale, il Sorrento dilaga con un calcio di rigore trasformato da Herrera. Vittoria di carattere per i costieri che tengono a distanza le inseguitrici e consolidano il primato.

Il tabellino

Sorrento: Del Sorbo, Todisco G., Todisco F., La Monica, Cacace, Fusco, Scala, Carotenuto, Gaetani (74’ Gargiulo), Herrera, Petito (80’ D’Ottavi). A disposizione: Castellano, Bisceglie, Chiricallo, Selvaggio, Mercuri, Potenza, El Ouazni. Allenatore: Maiuri

Arzachena: Fusco, Bonacquisti, Bonu, Dicorato, Pinna (56’ Manca), Manca, Sartor, Sosa, Bolo, Marinari (80’ Bah), Poli. Allenatore: Nappi

Arbitro: Antonio Monesi di Crotone

Marcatori: 11’ Sartor (A), 52’ Gaetani (S), 56’ Fusco (S), 87’ rig. Herrera (S)

Ammoniti: Todisco F. (S), Manca (A)

Espulso: 86’ Poli (A)