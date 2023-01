Serie D/Girone G - Sorrento battuto in casa, primo ko tra le mura amiche: l'Aprilia sbanca lo Stadio Italia con Sebastianelli

Sconfitta casalinga per il Sorrento, la prima tra le mura amiche per gli uomini di Vincenzo Maiuri. Allo Stadio Italia s’impone l’Aprilia al termine di una gara equilibrata e con diverse occasioni divorate dai rossoneri. La squadra di casa si presenta con Tufano a destra e alle spalle di Badje, torna disponibile Cuccurullo che va in panchina. Tra i convocati anche l’ultimo arrivato Erradi, confermato il pacchetto offensivo. Punge spesso la formazione costiera che prova a scaldare i guantoni dell’estremo difensore Siani, attento e reattivo tra i pali. La prima fiammata è un colpo di testa di Fusco sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la traiettoria si perde sul fondo. La gara resta equilibrata e al 45’ c’è la doccia fredda per il pubblico locale: Sebastianelli porta in vantaggio gli ospiti nel recupero del primo tempo, finalizzando alla perfezione un rapido contropiede. Al rientro sul rettangolo verde, il Sorrento prova a premere sull’acceleratore e sfiora il pareggio in più di una circostanza. Gaetani e Petito provano a scuotere i costieri, la chance più ghiotta è ancora per Fusco su una battuta di un piazzato da parte di Herrera: Siani è prodigioso e salva il risultato. Non bastano i tentativi dei ragazzi di Maiuri, al triplice fischio l’Aprilia sbanca lo Stadio Italia e conquista l’intera posta in palio.