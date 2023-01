Serie D/Girone G - Il Sorrento piega l'Angri e aggancia la Paganese in vetta: 3-0 allo Stadio Italia

Due pareggi consecutivi e l’occasione di riagganciare la vetta della classifica. Il Sorrento di Vincenzo Maiuri, sfuggiti i successi contro Monterotondo e Portici, scende in campo dopo tre giorni dall’impegno del weekend per il recupero della diciassettesima giornata del Girone G di Serie D. Allo Stadio Italia, nell’appuntamento dell’infrasettimanale, approda l’Angri. Buona cornice di pubblico per la squadra rossonera, i grigiorossi dal canto loro non possono far leva sul calore della tifoseria per le limitazioni sulla vendita dei tagliandi. Classica giornata invernale, tra pioggia e cielo cupo. Conferma per Badje nell’undici di partenza dei costieri, c’è Gianmarco Todisco dal primo minuto. Poi il tecnico si affida alle certezze rappresentate da Cacace, La Monica e dal pacchetto offensivo. La partita non manca d’intensità, con i padroni di casa che gestiscono il possesso e gli ospiti intenzionati a colpire di rimessa. Dopo una prima parte inchiodata, attorno alla mezz’ora la gara si sblocca: è il 32’ quando si gonfia la rete alle spalle di Bellarosa. Petito semina il panico sulla fascia destra, raggiunge il fondo e mette al centro dove il difensore Pagano, con una deviazione sfortunata, insacca nella propria porta. La formazione di Luigi Sanchez accusa il colpo e al 37’ gli uomini di Maiuri depositano ancora il pallone nel sacco. Gaetani risolve una mischia nell'area piccola, batte l’estremo difensore e manda i suoi all’intervallo sul doppio vantaggio. Ad inizio secondo tempo si concretizza anche la terza marcatura per la brigata locale. Al 51’ Petito è bravo a finalizzare la sponda di Badje: controllo al limite dell'area e diagonale fatale per Bellarosa. Il Sorrento va in gestione e non concede importanti opportunità, la retroguardia riesce a mantenere l’imbattibilità: l’Angri non riapre la contesa ed esce ko dalla trasferta allo Stadio Italia. Al triplice fischio è 3-0 per i rossoneri che salgono a quota 40 punti in classifica, agganciata la Paganese al vertice. Testa già al prossimo match, in trasferta sul rettangolo della Palmese.