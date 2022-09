Serie D/Girone G - La Palmese spreca, il Portici agguanta il pari: è 2-2 al San Ciro

Derby al debutto in campionato nel Girone G di Serie D. Il consolidato Portici e la neopromossa Palmese si affrontano nella gara valida per la prima giornata della competizione allo Stadio San Ciro. Il traguardo stagionale per entrambe è la permanenza nella categoria: l'obiettivo odierno è quello di un esordio positivo in vista dei prossimi impegni.

Partita che si gioca a viso aperto e con buoni ritmi, tuttavia nella parte iniziale c'è da registrare un netto equilibrio e con le due squadre che si studiano per larghi tratti. Bisogna attendere per le prime occasioni, tra i più pungenti Amato e Coquin per i locali. La truppa di Mario Pietropinto gioca di rimessa e attende il momento buono per colpire, i ragazzi di Savio Sarnataro si affacciano in zona offensiva con Castagna.

Il risultato si sblocca al 37' con Amato, tra i calciatori più ispirati di giornata. Il numero 4 lascia partire una conclusione sulla quale Stasi non può nulla. La gioia casalinga dura pochi giri di lancette perché i rossoneri sono rapidi a trovare il pareggio con Allegra. Poco prima dell'intervallo, Senese commette fallo su Pugliese in piena area: per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta lo specialista Puntoriere che fa 1-2.

Nel secondo tempo, il Portici ha diverse opportunità per pareggiare: la sfortuna e Stasi allontanano le insidie. La Palmese ha la clamorosa chance di calare il tris e mettere in archivio la gara, ma è proprio Puntoriere a tradire i suoi con un penalty battuto male al 75'. A tre minuti dallo scadere, ci pensa Bofous a ristabilire la parità e consentire alla sua squadra di ottenere un punto quasi insperato. Termina 2-2 al San Ciro.

Il tabellino

Portici: Scheaper, Silvestre (79' Pelliccia), Amato (93' Maione), Riccio, Scorza, Senese, Stallone (65' Bofous), Castagna, Numerato (59' Festa), Coquin, Diop (59' Ciccarelli). A disposizione: Sarracino, Esposito, Guarino, Mirante. Allenatore: Savio Sarnataro

Palmese: Stasi, Passaro (85' Siano), Allegra, Romano, Amenta, Pugliese, Galdean, De Feo (86' Fusco), Cozzolino, Puntoriere (79' Simonetti), Palmieri (70' Laringe - 78' D’Oriano). A disposizione: Vitolo, Reda, Potenza, Carrotta. Allenatore: Mario Pietropinto

Arbitro: Riccardo Tropiano di Bari

Marcatori: 37' Amato (Por), 39' Allegra (Pal), 44' rig. Puntorire (Pal), 87' Bofous (Por)

Ammoniti: Diop, Senese, Coquin (Por)