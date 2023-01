Serie D/Girone G - Al San Ciro comanda il Nola, al Portici non riesce l'impresa: 2-4 per i bianconeri

Secondo risultato utile consecutivo con Giuseppe Ferazzoli in panchina, prima vittoria del nuovo tecnico sulla panchina del Nola: i bianconeri battono il Portici di Savio Sarnataro nello scontro diretto dello Stadio San Ciro e accorciano sulla zona playout. Squadra bruniana che resta all’ultimo posto in classifica ma riduce il gap proprio dagli azzurri. La sfida si apre subito con il vantaggio di Sparacello dopo appena sei giri di lancette, il bomber ospite approfitta dell’occasione e punisce la retroguardia di casa. La reazione dopo il gol subito non arriva e il risultato non cambia più nel primo tempo. Molto dinamica e frizzante la seconda parte di match, con il Nola che trova il raddoppio al 49’ con un mancino da fuori area di Piacente. Passano cinque minuti e i bianconeri rifilano anche il tris agli avversari con Palmieri. Al 66’ è il solito Filogamo a svegliare i suoi e a suonare la carica con il guizzo che riapre la contesa. Poi al 73’ Di Gennaro accorcia ancora e riaccende le speranze degli azzurri. Tuttavia, dopo qualche disattenzione e un paio di letture non impeccabili, i ragazzi di Ferazzoli calano il poker con Staiano. Il testa a testa va in archivio sul punteggio di 2-4, si ferma la marcia del Portici al triplice fischio: il Nola vince e sale a quota 19, a meno tre dagli uomini di Sarnataro.