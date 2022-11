Serie D/Girone G - Il Portici scivola in casa: il Monterotondo passa con tre reti al San Ciro

Terza sconfitta nelle ultime cinque partite per il Portici di Savio Sarnataro che non riesce a contenere gli attacchi del Monterotondo e gioca per un'ora con un uomo in meno. La formazione rossoblù si afferma allo Stadio San Ciro, non basta la reazione dei padroni di casa nelle battute conclusive della sfida. Partita che inizia sul binario dell'equilibrio, ma la stabilità dura circa ventidue giri di lancette. Il vantaggio degli ospiti si concretizza con il lampo di Baldassi che sblocca il risultato e mette in discesa la partita per i suoi. Al 34' il direttore di gara sventola il cartellino rosso a Maravolo che lascia i campani in inferiorità per gran parte di match. Nel recupero del primo tempo, Santi raddoppia e aumenta il distacco nel parziale. Al 63' è Di Gennaro a riaprire la contesa ed accorciare nel parziale con una punizione magistrale che buca l'estremo difensore ospite. Il Monterotondo non ci sta a perdere punti in trasferta e cala il tris con Tilli al 73'. Allo scadere, Riccio trova la seconda rete per la brigata locale e riaccende la speranza, ma non basta: al triplice fischio, i rossoblù strappano la posta in palio agli azzurri e si rilanciano in classifica con la seconda vittoria consecutiva. Per il Portici arriva il ko dopo il successo ottenuto in esterna sul campo del Tivoli.

Il tabellino

Portici: Schaeper, Scorza, Numerato, Maraucci, Stallone, Coquin, Festa, Di Gennaro, Maravolo, Amendola, Senese. A disposizione: Sarracino, Castagna, Silvestre, Amato, Dell'Acqua, Mirante, Ciccarelli, Riccio, Esposito, Boufous, Diop. Allenatore: Sarnataro

Monterotondo: Benevenuti, Santi, Gianni, Calisto, Faccenna, Palladini, Meledandri, Sansotta, Tilli, Fontana, Baldassi. Allenatore: Paris

Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille di Collegno

Marcatori: 22' Baldassi (M), 45+4' Santi (M), 63' Di Gennaro (P), 73' Tilli (M), 90' Riccio (P)

Espulso: 34' Maravolo (P)