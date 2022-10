Serie D/Girone G - Gol e sfortuna per il Portici: l'Ilvamaddalena espugna il San Ciro

Sconfitta casalinga per il Portici che tiene testa all'Ilvamaddalena, ma deve uscire dalle mura amiche del San Ciro senza punti. Passo falso per la compagine allenata da Sarnataro, gli uomini di Gardini si affermano dopo una pirotecnica gara. Partenza importante per gli ospiti che si portano in avanti con un mancino di Ansini che finisce ampiamente fuori. Al 10' è Coquin a calciare verso lo specchio, Mejri blocca e non rischia. Passano tre giri di lancette e i napoletani passano in vantaggio con una punizione magistrale di Castagna. L'uomo più pericoloso per i sardi è Ansini che al 27' trova lo spazio vincente da piazzato. Nel finale di frazione non accade nulla da segnalare, si va a riposo sul punteggio di 1-1. Avvio di ripresa shock per il Portici, l'Ilvamaddalena completa la rimonta con la zampata di Cacheiro su suggerimento di Altolaguirre. Sale poi in cattedra Mejri con due respinte su Orlando e Castagna. Al 66' è il subentrato Diop a firmare il nuovo pareggio su pallone scodellato in area da Amato. All'83' il legno non fa esultare Marino, nel finale autogol sfortunato di Senese: termina 2-3 al San Ciro.

Il tabellino

Portici: Sarracino, Scorza, Numerato (52' Marino), Maraucci, Stallone (60' Diop), Coquin (76' Mirante), Festa (72' Maravolo), Castagna, Amato, Senese (64' Boufous), Orlando. A disposizione: Schaeper, Dell’Acqua, Esposito, Maione. Allenatore: Sarnataro

Ilvamaddalena: Mejri, Dombrovschi, Ferlicca (54' Gentile), Lobrano, Contucci, Di Pietro, Cacheiro (71' Galvanio), Mastromarino (54' Escobar), Altolaguirre, Ansini (62' Chiappetta), Roszak (77' Seddaiu). A disposizione: Sordini, Pisano, Isaia, Aiana. Allenatore: Gardini

Arbitro: Luca Tagliente di Brindisi

Marcatori: 13' Castagna (P), 27' Ansini (I), 46' Cacheiro (I), 66' Diop (P), 83' aut. Sense (P)

Ammoniti: Maraucci, Numerato, Marino (P), Di Pietro (I)