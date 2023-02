Serie D/Girone G - Il Portici stende la Costa Orientale Sarda: Mirante e Di Gennaro protagonisti al San Ciro

Una classifica raccolta in poche lunghezze nei piani bassi, il Portici sfida la Costa Orientale Sarda allo Stadio San Ciro. Si tratta di un vero e proprio scontro salvezza sul suolo napoletano, il team di Savio Sarnataro vuole distanziarsi dalla zona calda. Gli ospiti, distanti appena due punti e in piena zona retrocessione, puntano al blitz in trasferta. La prima fiammata della partita è di Piroddi con una conclusione sporcata in calcio d’angolo. L’undici di casa risponde subito, ma è poco più tardi che si concretizza il vantaggio: al 6’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mirante stacca e fulmina De Luca. La reazione dei sardi arriva da piazzato con Ladu, ma sono nuovamente i campani a sfiorare il gol: Nocerino ci prova dall’interno dell’area al 14’, poi colpo di testa di Maraucci di poco alto qualche secondo più tardi. Poco prima della mezz’ora, tentativo di Filogamo a margine di una manovra in ripartenza: De Luca interviene. Al 36’ Mancosu salta due avversari e libera una parabola non raccolta da Zanoli. Poco altro nelle battute conclusive del primo tempo, le squadre rientrano negli spogliatoi: Portici avanti sulla Costa Orientale Sarda, in rete Mirante all’avvio. Al ritorno in campo, ottimo approccio per la truppa ospite con un cross di Derbali per Cadau: quest’ultimo cerca il guizzo vincente in rovesciata, ma la palla termina a lato. Al 51’ Maranzino si prende la responsabilità di battere una punizione, manda però lontano alla porta. Al 62’ Di Gennaro tenta di servire Mirante, Mascia intercetta. Passano due giri di lancette e Cadau non trova il varco giusto. Al 73’ Mirante pesca Di Gennaro che, a tu per tu con De Luca, non sbaglia: 2-0 del Portici e risultato in ghiaccio. La Costa Orientale Sarda va a caccia della rete per riaprire la disputa del San Ciro: la truppa di Sarnataro fa buona guardia e si assicura un prezioso successo al triplice fischio.