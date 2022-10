Serie D/Girone G - Il Cassino rimonta il Portici al San Ciro. Prima rete per Di Gennaro e tre esplusi

Un match rocambolesco che si chiude con una sconfitta per il Portici: allo Stadio San Ciro passa il Cassino al termine di una gara combattuta e ricca di episodi da segnalare. La partita si apre con un colpo di testa di Ingretolli all'avvio, ma Schaeper è attento e disinnesca senza troppi problemi. La risposta dei campani è affidata a una conclusione alta di Coquin. Al 17' è Mazzaroppi a calciare da fuori area, ma non inquadra lo specchio. Dopo una fase di stallo, la partita si accende nel finale di primo tempo. Al 39' la traversa dice di no agli ospiti, sul ribaltamento Mirante viene atterrato in area e il direttore di gara assegna la massima punizione. Dal dischetto si presenta Di Gennaro che batte il portiere e realizza la sua prima rete col Portici. Nella ripresa accade di tutto. Al 60' il palo nega la doppietta a Di Gennaro, al 62' Diop si divora il raddoppio su suggerimento di Amato. Al 75' è Lucchese a ristabilire la parità con un colpo di testa. Poco più tardi, Pelliccia e Di Gennaro vengono mandati sotto la doccia in anticipo. Il Cassino preme sull'acceleratore e, dopo una serie di ottime occasioni, completa la rimonta con Ingretolli. Nel finale espulso anche Riccio.

Il tabellino

Portici: Schaeper, Pelliccia, Riccio, Senese, Scorza, Amato, Mirante, Coquin (79' Stallone), Di Gennaro, Diop (90' Dell’Acqua), Orlando. A disposizione: Della Valle, Maraucci, Festa, Castagna, Amendola, Ciccarelli, Marino. Allenatore: Sarnataro

Cassino: Della Pietra, Cocorocchio, Gallo, Donnarumma, Raucci, Darboe (72' Maciariello), Orlando (72' Lucchese), Mazzaroppi (96' Evangelista), D’Alessandris (52' Cavaliere), Ingretolli, Tribelli (88' Cardore). A disposizione: Lovecchio, Tomassi, Tomaselli, Bianchi. Allenatore: Fiorini

Arbitro: Gabriele Caggiari di Cagliari

Marcatori: 43' rig. Di Gennaro (P), 72' Lucchese (C), 87' Ingretolli (C)

Ammoniti: Di Gennaro, Gallo, Cavaliere, Mirante, Orlando

Espulsi: Pelliccia, Di Gennaro, Riccio