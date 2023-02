Serie D/Girone G - Il Sorrento passeggia sul Pomezia: tris della squadra di Maiuri al Comunale

Seconda vittoria consecutiva per il Sorrento di Vincenzo Maiuri, la squadra rossonera sbanca lo Stadio Comunale di Pomezia e resta in prima posizione assieme alla Paganese. La cronaca si apre con una girata aerea di La Monica su cross di Herrera da palla inattiva, il colpo di testa è alto. Sul ribaltamento, Oi punta gli avversari ed entra in area: destro potente, Del Sorbo vola e si rifugia in angolo. Al 16’ La Monica mette al centro per Simonetti, i padroni di casa si salvano a due passi dalla porta. Poi proteste degli ospiti per un potenziale fallo in area, l’arbitro fa proseguire. Al 21’ rossoneri pericolosi sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sul prosieguo botta di Petito e sfera che si stampa sulla traversa. Al 26’ ancora insidioso La Monica che spedisce fuori in acrobazia. Alla mezz’ora, proteste della squadra locale per un possibile penalty dopo un tiro di Ruci dall’interno dell’area: il direttore di gara non è dello stesso avviso. Al 34’ il Sorrento sblocca: Todisco vince un contrasto e serve Simonetti che si coordina da posizione defilata e insacca. Nel finale di frazione, campani nuovamente in avanti con Petito. Da segnalare l’infortunio per Cacace, al suo posto Bisceglia. Ad inizio ripresa, Gaetani va in contropiede ma non aggancia bene: l’attaccante serve a rimorchio La Monica che carica il destro, Marcucci devia lateralmente. Il numero 4 dei costieri, senza riuscire ad indirizzare, spaventa gli avversari con una zampata al 50’. Sette giri di lancette più tardi, nuovo guizzo di Petito sulla sinistra: il traversone non trova il tap-in di un compagno. Al 61’ Del Sorbo, in presa bassa, disinnesca un sussulto dei ragazzi di Ferazzoli. Al 66’ Rocchi conquista la sfera e pesca Cabellud al limite, destro di prima intenzione e Del Sorbo blocca. A metà secondo tempo, Petito semina il panico tra le maglie avversarie. Al 72’ destro dalla distanza di Massella: il guardiano di Maiuri c’è in tuffo. Qualche secondo dopo, Herrera inventa per Petito: scarico per Scala che raddoppia con un destro chirurgico dal limite. Nel finale, Erradi cala il tris di testa sugli sviluppi di una punizione. Si chiude così la partita del Comunale.

Il tabellino

Pomezia: Marcucci, Lahrach (78’ Carta), Cardinali, Di Nezza, Sossai (58’ Cabellud), Rocchi, Nanni (68’ Teti), Lo Pinto (76’ Mezzina), Oi, Massella, Ruci (58’ Gagliardini). A disposizione: D’Adamo, Gasbarra, Rosania, Barbarossa. Allenatore: Ferazzoli

Sorrento: Del Sorbo, Todisco G., Todisco F., La Monica, Cacace (45’ Bisceglia), Fusco, Petito, Carotenuto (86’ Selvaggio), Gaetani (68’ Scala), Herrera (75’ Erradi), Simonetti (79’ Gargiulo). A disposizione: Cervellera, Tufano, Chiricallo, Badje. Allenatore: Maiuri

Arbitro: Gianluca Catanzaro

Marcatori: 34’ Simonetti (S), 73’ Scala (S), 88’ Erradi (S)