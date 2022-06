L'Afragolese fa visita alla Torres nella finale playoff. E l'ultima allo Stadio Sanna...

Squadra in casa

Squadra in casa Torres

Una manita dal profumo di storia. Entusiasmo alle stesse in casa Afragolese dopo la vittoria di Ardea contro il Team Nuova Florida. La squadra di Franco Fabiano, nonostante la furia di Persichini autore di una tripletta, ha regolato la pratica romana con una prova sontuosa fino al triplice fischio dei tempi supplementari. Lo show di bomber Longo, artefice di tre marcature, e le reti della coppia Bittaye-Celiento hanno consentito ai rossoblù di accedere alla finalissima del Girone G di Serie D. Nell'epilogo dei playoff del raggruppamento, i napoletani faranno visita alla Torres allo Stadio Vanni Sanna. Il match sul suolo sardo andrà in scena mercoledì 8 giugno alle ore 20.30.

L'ultima partita disputata al Sanna tra le due è di qualche settimana fa. Lo scorso 24 aprile, Torres e Afragolese si sono affrontate in una partita ricca di intensità e di fascino. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 28' col solito Diakite, protagonista anche nella semifinale dello spareggio contro l'Arzachena. L'attaccante approfitta del passaggio di Ruocco per battere Campisi. La risposta dei campani è giunta soltanto ad avvio ripresa con la magia di Longo: il goleador scatta sul filo del fuorigioco, arpiona il pallone al limite e batte Salvato con un pallonetto delizioso.

Le due compagini si ritroveranno tra due giorni per decretare la vincitrice dei playoff del Girone G. Dopo la straordinaria performance offerta al Marco Mazzucchi, l'Afragolese cercherà di bissare in Sardegna.