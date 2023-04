Serie D/Girone G - Fusco illude la Palmese: la Vis Artena fa 1-1 con Sirignano allo scadere

La vittoria della Palmese sfuma nelle battute conclusive della partita, la Vis Artena riesce a strappare un punto al Comunale di Palma Campania nelle fasi finali. Giornata non positiva per i rossoneri, reduci dalla sconfitta in trasferta contro il Tivoli e intenzionati a ritrovare il successo dopo un periodo non proprio semplice. Le condizioni meteo influiscono sulle giocate dei protagonisti in campo, la prima conclusione è degli ospiti con Gaeta che non inquadra lo specchio. La formazione di Mario Pietropinto non ci sta e prova a rendersi pericolosa in due occasioni: al 10' con Galdean e al 12' con Fusco. Sfida equilibrata e con pochissime emozioni, nella zona centrale domina la lotta nel cuore del manto verde. Soltanto poco prima dell'intervallo i napoletani tornano a farsi vedere in avanti, ma i ragazzi di Maurizi si salvano. Dopo dieci giri di cronometro della ripresa, Manghi chiama in causa Paduano. Al 66' la Palmese sblocca il risultato con un destro vincente dalla distanza di Fusco. I rossoneri sfiorano il raddoppio con Silvestro, a pochi minuti dal novantesimo la Vis Artena pareggia con un colpo di testa di Sirignano, lasciato solo. Iadaresta è il più reattivo nei secondi finali, ma il risultato non cambia più: 1-1 al Comunale.

Il tabellino

Palmese (4-3-3): Paduano; Manco, Romano, Mileto, Tribuno; Pugliese, Galdean (88' Iadaresta), Fusco; Oggiano (65' Silvestro), Puntoriere, Laringe. A disposizione: Stasi, De Lucia, Reda, Passaro, Cardone, Prevete, Iadaresta, De Feo, Silvestro. Allenatore: Pintozzi (squalificato Pietropinto)

Vis Artena (3-4-1-2): Giuliani; Fradella, Sirignano, Maini (70' Talone); Canestrelli, Rimondi (65' De Angelis), Filippini, Nannini (90' Pape); Angelilli; Manghi (60' Odianose), Gaeta. A disposizione: Baldinetti, Fagiolo, Capotosti, Gragnaniello, Cerbara. Allenatore: Maurizi

Arbitro: Rodighiero di Vicenza

Marcatori: 66' Fusco (P), 87' Sirignano (VA)