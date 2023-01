Serie D/Girone G - La Palmese si prende il derby rossonero: Pugliese abbatte il Sorrento al Comunale

Una Palmese che fa la voce grossa e costringe la capolista Sorrento allo stop in campionato. Allo Stadio Comunale di Palma Campania va in scena il confronto tutto rossonero: un derby valido per i piani alti della classifica. E a sorridere, al triplice fischio, è la squadra di Mario Pietropinto che stende di misura la truppa di Vincenzo Maiuri. Padroni di casa che ritrovano Stasi soltanto per la pnachina, ma devono fare a meno dell’infortunato Oggiano. Confermato Fusco nello scacchiere di partenza, mentre gli ospiti si affidano all’undici che ha schiacciato l’Angri nell’infrasettimanale.

Nasce una partita tattica, con tanti scontri in mezzo al campo e un risultato che non si sblocca. Subito innescato Puntoriere per la formazione locale, l’assist di Fusco però si trasforma in una conclusione alta. Tocca poi a Galdean spaventare il reparto arretrato costiero, con Del Sorbo che osserva la palla scivolare fuori. All’11’ l’estremo difensore deve opporsi al tentativo di Pugliese, sul ribaltamento di fronte è Badje a sfiorare il bersaglio con un tiro impreciso. L’ultimo tentativo di un primo tempo divenuto piatto è di Petito: il numero 11 semina il panico e calcia, Mileto respinge. L’equilibrio regna sovrano altresì nel corso della seconda frazione, col Sorrento che prova ad affidarsi alle forze fresche dalla panchina. Al 70 è Pugliese a decidere la partita: il numero 8 fa partire un bolide da fuori area che, complice una deviazione decisiva, infila Del Sorbo per l’1-0. Il Sorrento si mette a caccia del pareggio, ma la Palmese chiude tutti gli spazi e si assicura i tre punti al triplice fischio.

Il tabellino

Palmese (4-3-3): Paduano; Manco, Mileto, Mautone, Tribuno; Pugliese, Galdean, Fusco; Cozzolino, Puntoriere, Laringe (78' De Feo). A disposizione: Stasi, Passaro, Reda, Prevete, De Lucia, Romano, Silvestro, Iadaresta. Allenatore: Pietropinto

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; G. Todisco, Cacace, Fusco, F. Todisco (87' Scala); Herrera, La Monica, Carotenuto (78' D'Ottavi); Badje (81' Gargiulo), Petito, Gaetani (66’ Simonetti). A disposizione: Cervellera, Bisceglia, Tufano, Selvaggio, Maresca. Allenatore: Maiuri

Arbitro: Gavini di Aprilia

Marcatori: 70’ Pugliese (P)

Ammoniti: Tribuno (P), G. Todisco, La Monica (S)