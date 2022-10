Serie D/Girone G - Palmese sempre più in alto: Puntoriere e Galdean stendono la C.O.S. Sarrabus Ogliastra

È una delle sorprese del campionato, la Palmese di Mario Pietropinto è nelle zone nobili della classifica e punta con decisione a infastidire le big della competizione. Cinque risultati utili consecutivi per la compagine rossonera, attualmente seconda e pronta a tenere il passo delle avversarie. Il nono impegno stagionale riserva il confronto con la C.O.S. Sarrabus Ogliastra.

La cronaca si apre con una fase di studio tra le due formazioni, i campani provano a controllare il possesso mentre i sardi attendono il momento giusto per ripartire. La prima e vera grande occasione è per la squadra di Loi al quarto d’ora di gioco. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Zanoni ci prova con la zampata ma la sfera termina sul fondo. Al 18’ Puntoriere si presenta davanti a De Luca, ma l’arbitro fischia il fuorigioco dell’attaccante. Cinque minuti dopo, Derbali impegna seriamente Stasi con un cross insidioso. Anche al 28’ i sardi sfiorano la rete con Floris in una buona chance, così come poco dopo la mezz’ora con una punizione di Ladu che trova la barriera. Al 45’ c’è da segnalare un’iniziativa del giovane Pugliese. Poco prima dell’intervallo ci pensa Puntoriere a sbloccare la contesa e portare in vantaggio la brigata napoletana con un mancino a giro. La ripresa parte con una conclusione centrale di Demontis, Stasi fa suo il pallone. Sul capovolgimento, De Luca è costretto agli straordinari sulla botta al volo di piatto di Chkour. Al 65’ Pugliese entra in area, Zanoni lo stende: per l’arbitro è calcio di rigore. Dagli undici metri va Galdean che non sbaglia. Un minuto dopo, il portiere sardo deve evitare il tris dei rossoneri, con Fusco che si divora una potenziale opportunità. Il match cala di intensità, la Palmese gestisce e si porta a casa un altro risultato importante: continua la marcia per la brigata di Pietropinto che batte anche la C.O.S. Sarrabus Ogliastra, pericolosa solo nel finale con un sinistro di Manca.

Il tabellino

Palmese: Stasi, Pugliese, Tribuno, Galdean (88’ De Feo), Romano, Mileto, Cozzolino S., Chkour, Puntoniere (90’ Simonetti), Rabbeni (76’ Laringe), Fusco. A disposizione: Cocchiarella, Passaro, Prevete, D’Oriano, Onesto, Allegra, Simonetti. Allenatore: Pietropinto

COS Sarrabus Ogliastra: De Luca, Piredda, Demontis, Ladu (81’ Cossu), Cogotti, Vesi, Piroddi (60’ Manca), Zanoni, Pinna (68’ Cadau), Derbali, Floris Mat. (52’ Nurchi). A disposizione: Garau, Loi, Manca, Moi, Piras, Floris Mau. Allenatore: Loi

Arbitro: Federico Batini di Foligno

Marcatori: 45’ Puntoriere (P), 66’ rig. Galdean (P)

Ammoniti: Rabbeni, Tribuno, Puntoriere, Passaro dalla panchina (P), Floris Mat., Piredda, Cogotti (S)

Espulsi: mister Loi (S) dalla panchina