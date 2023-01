Serie D/Girone G - La Palmese va due volte avanti, il Portici rimonta: 2-2 nel derby del Comunale

Un derby di marca napoletana tra due squadre protagoniste di un girone d’andata differente. La Palmese di Mario Pietropinto è una delle rivelazioni del campionato e staziona nella zona playoff della classifica. Più complicato il percorso del Portici di Savio Sarnataro, in piena griglia playout e con una striscia meno lineare degli avversari. Fasi di studio all’avvio, con le due squadre che cercano di non offrire spazi all’avversario. La gara si sblocca attorno al quarto d’ora con Laringe che sfugge alle spalle della difesa, incrocia la conclusione e buca Borrelli. Gioia momentanea per i padroni di casa che vengono raggiunti subito dagli ospiti. Errore in costruzione per i ragazzi di Pietropinto, Di Gennaro pesca Pinto che insacca e riequilibra il risultato. La Palmese si affida al solito Puntoriere che calcia a botta sicura, risponde alla mezz’ora Filogamo: il mancino non è preciso. Al 37’ la traversa nega la gioia a Laringe su asse con Oggiano, tocca poi a Cirillo salvare il parziale su Puntoriere. Nel finale di primo tempo è miracoloso Borrelli su Oggiano, all’intervallo è 1-1 allo Stadio Comunale. Ad avvio ripresa, Di Gennaro ci prova in due occasioni: con un calcio piazzato alto e con un colpo di testa, non proprio la specialità della casa. Passata l’ora di gioco è Puntoriere a sprecare una buona palla per il raddoppio. Anche al 70’ il bomber non trova il bersaglio su assistenza di Laringe. Al 72’ Borrelli non è ben posizionato, Laringe approfitta e riporta avanti la Palmese in un derby scoppiettante. Allo scadere, il Portici acciuffa il pareggio: Maranzino s’incarica della battuta di una punizione e serve Maraucci che stacca e deposita nel sacco. Al triplice fischio è 2-2 a Palma Campania.

Il tabellino

Palmese: Paduano, Manco, Tribuno, Galdean, Romano, Mautone, Chkour, De Feo (76′ Fusco), Puntoriere (87′ Iadaresta), Laringe (41′ Silvestro), Oggiano (69′ Cozzolino). Allenatore: Pietropinto



Portici: Borrelli, Pelliccia (67′ Orlando), Maraucci, Guarino (82′ Marino), Cirillo (83′ Amato), Stallone (88′ Mincione), Maranzino, Scorza, Di Gennaro, Pinto (58′ Mirante), Filogamo. Allenatore: Sarnataro

Arbitro: Zangara di Catanzaro



Marcatori: 14′ e 72′ Laringe (Pal), 15′ Pinto (Por), 90′ Maraucci (Por)

Ammoniti: Stallone, Di Gennaro, Orlando (Por)