Serie D/Girone G - La Palmese ribalta la capolista Paganese e sogna: tris rossonero al Comunale, la vetta è a -4

Un anticipo di lusso per la ventitreesima giornata del Girone G di Serie D, allo Stadio Comunale va in scena il confronto tra due realtà vicine sul territorio e nelle posizioni di classifica. La sorpresa Palmese, dopo il pareggio sul campo dell’Aprilia che ha alimentato l’ottimo periodo di forma e di risultati, affronta la Paganese, prima della classe e avanti sette lunghezze. La brigata di Mario Pietropinto, in piena zona playoff, è intenzionata a tenere il passo e fermare ancora la brigata di Domenico Giampà, reduce dal pesante ko interno contro l’Atletico Uri.

I rossoneri devono fare a meno dello squalificato Mileto, c’è Fusco dal primo minuto con De Feo che parte dalla panchina. Traguardo prestigioso per il tecnico che festeggia il traguardo delle 200 panchine in gare ufficiali alla guida della prima squadra. Tuttavia, la partenza è migliore per la formazione ospite che sblocca il risultato dopo pochi secondi dal fischio d’inizio. Il guizzo vincente è di De Felice che supera Paduano dopo un tiro di D’Agostino respinto da Romano e regala il momentaneo vantaggio agli azzurrostellati al 2’. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere con Laringe: conclusione ravvicinata del numero dieci che fulmina Moro col destro e ristabilisce la parità. Attorno al quarto d’ora di gioco, Puntoriere carica il sinistro da posizione non ottimale e non trova lo specchio. Sul ribaltamento di fronte, stesso esito per D’Agostino con un tentativo dal limite. A metà frazione, buon intervento di Moro sul colpo di testa di Puntoriere, servito da Laringe. Alla mezz’ora chance non sfruttata da D’Agostino e nelle battute finali del primo tempo da registrare una rete annullata a De Felice per fallo in attacco. Nel secondo tempo, buon approccio per la Paganese che va vicino alla rete con un’incornata di Maggio e con un tiro di D’Agostino. La Palmese punge con Oggiano, ma sul ribaltamento di fronte è Sicurella a spaventare la retroguardia. Al 54’ Fusco libera Oggiano che entra in area e batte Moro. La reazione degli azzurrostellati porta le firme di Del Gesso e De Felice, le due opportunità sono intervallate dal lampo di Galdean. Poi è Puntoriere a sfiorare la rete. A dieci dal termine, Faiello manda a lato da ottima posizione. Allo scadere, conclusione di Cozzolino e il palo dice di no: sulla ribattuta c’è De Feo che insacca a porta sguarnita. Si chiude così l’incontro del Comunale: la Palmese piega la capolista Paganese, si porta a -4 dalla vetta e sogna in grande. Giornata da ricordare per mister Pietropinto, sempre più autore della strepitosa stagione dei napoletani.

Il tabellino

Palmese (4-3-3): Paduano; Manco, Romano, Mautone, Tribuno (84’ Silvestro); Fusco (76’ De Feo), Galdean (78’ Cardone), Pugliese; Oggiano (68’ Cozzolino), Puntoniere (80’ Iadaresta), Laringe. A disposizione: Stasi, Passaro, De Lucia, Ciaramella. Allenatore: Pietropinto

Paganese (3-4-3): Moro, Maccherini (88’ Campanile), Di Somma (84’ Verna), Capone; Faiello, Sicurella (74’ Iuliano), Del Gesso, Cusumano (63’ Semonella); De Felice, Maggio (74’ Dioh), D'Agostino. A disposizione: Pinestro, Esposito, Cipolla, Fois. Allenatore: Giampà

Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro

Marcatori: 3’ De Felice (Pag), 11’ Laringe (Pal), 59’ Oggiano (Pal), 89’ De Feo (Pal)

Ammoniti: Pugliese, Cozzolino (Pal)