Serie D/Girone G - Il derby va alla Palmese: Nola sconfitto da un poker

Un derby ricco di gol, di spettacolo e di occasioni. Sei marcature, tre espulsioni e tanto altro: la Palmese si prende la scena e infligge una dura lezione al Nola: poker rossonero al Comunale in una gara piena di opportunità. Bianconeri che iniziano con la gestione, ma sono i rossoneri a sbloccarla con un colpo di testa vincente di Mautone. Allo scadere della prima frazione, gli ospiti trovano il pareggio con un'incornata di capitan D'Orsi che risponde al collega di reparto avversario. Nel secondo tempo, accade di tutto. Dopo pochi giri di lancette, Palmieri viene espulso per un fallo di reazione su De Lucia. La Palmese non accusa l'inferiorità e Galdean riporta avanti i suoi. Poco dopo, espulso anche Oggiano per doppia ammonizione. Al 76' bomber Maggio, su assist di Faiello, spinge di testa in rete per il nuovo pari. I rossoneri restano in proiezione offensiva e calano il tris ancora con Mautone che svetta e deposita nel sacco. Nel finale, rosso altresì per D'Orsi e locali che chiudono la disputa con Simonetti al 93'.

Il tabellino

Palmese: Stasi, Pugliese (77′ Prevete), Tribuno, Galdean (91′ Mileto), Romano, Mautone, Cozzolino, Chkour, Puntiorere (84′ Simonetti), Palmieri, Fusco. A disposizione: Vitolo, Cardone, Passaro, Onesto, De Feo, Rabbeni. Allenatore: Mario Pietropinto

Nola 1925: Tricarico, De Lucia (68′ Iadelisi) D’Orsi, Bontempo, Dommarco (47′ Cirillo); Langella (68′ Gonzalez), Maio, Oggiano, Staiano (68′ Caliendo), Maggio, Faiello. A disposizione: Diglio, Cassandro, Ruggiero, Hefiane. Allenatore: Antonio Rogazzo

Arbitro: Virgilio di Agrigento

Marcatori: 20' Mautone (P), 45' D'Orsi (N), 58' Galdean (P), 76' Maggio (N), 85' Mautone (P), 93' Simonetti (P)

Ammoniti: Stasi, Tribuno, Galdean, Romano, Mautone, Fusco (P), Maggio (N)

Espulsi: Palmieri (P), Oggiano, D’Orsi (N)