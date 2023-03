Serie D/Girone G - Caparbietà Palmese, 2-2 col Monterotondo: i rossoneri vanno due volte sotto, ma agganciano il pari

Pareggio casalingo per la Palmese, col Monterotondo è 2-2. La squadra di Mario Pietropinto, accantonata la sconfitta in trasferta sul suolo sardo contro la Costa Orientale Sarada, torna a giocare al Comunale e impatta sulla compagine rossoblù. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso senza reti, nonostante qualche tentativo in fase offensiva da parte della squadra di casa, nella ripresa succede di tutto. Al 65’ gli ospiti passano in vantaggio con la rete di Di Vico, abile a sfruttare un contrasto e a fulminare Stasi. La reazione dei rossoneri è immediata con bomber Iadaresta che gonfia la rete dopo pochi secondi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 72’ nuovo vantaggio per la formazione allenata da Paris, il gol è di Baldassi su suggerimento del subentrato Tulli. Al 78’ ancora Iadaresta, su altra giocata sviluppata dalla bandierina, va a segno di testa e acciuffa il secondo pareggio. La Palmese recupera due volte il Monterotondo, ma non riesce a conquistare la vittoria. Qualche demerito per la squadra di Pietropinto che, tuttavia, sfodera la solita prestazione fatta di carattere e caparbietà. Laringe e compagni non si muovono dalla quarta piazza, il prossimo impegno però avrà il sapore dello scontro diretto per la zona playoff: il gruppo sarà atteso in trasferta sul manto verde della Lupa Frascati.

Il tabellino

Palmese: Stasi, Manco, Romano, Mileto (76’ Oggiano), Tribuno (68’ Passaro), Pugliese (81’ Galluccio), Galdean (83’ De Feo), Fusco, Silvestro (66’ Cozzolino), Iadaresta, Laringe. A disposizione: Paduano, Reda, De Lucia, Cardone. Allenatore: Pietropinto

Monterotondo: Benvenuti, Albanesi, Gianni, Santi, Calisto, Faccenna, Melelandri (95’ Pasqui), Palladini (55’ Mattei), Cannas (55’ Tilli), Di Vico (85’ Fontana), Baldassi (77’ Putti). A disposizione: Faraglia, Bagaglini, Carosi, Macri. Allenatore: Paris

Arbitro: Leone di Avezzano

Marcatori: 65’ Di Vico (M), 67’ Iadaresta (P), 72’ Baldassi (M), 78’ Iadaresta (P)

Ammoniti: Palladini, Tribuno, Silvestro, Pugliese, Cozzolino