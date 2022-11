Serie D/Girone G - Secondo ko consecutivo per la Palmese: la Lupa Frascati sbanca il Comunale

Giornata storta per la Palmese di Mario Pietropinto che non regge il confronto con la Lupa Frascati, seconda in graduatoria e alle spalle del Sorrento capolista. Un risultato da dimenticare per la formazione rossonera che cade al Comunale davanti al pubblico amico: gli ospiti passano col risultato di 2-3. Avvio di carattere amaranto-oro, tre gol in successione per la brigata di Chiappara che vanno in vantaggio al 12' con Senesi, autore di un bel diagonale. Al 16' D'Angelo firma il raddoppio con un tiro ad incrociare e al 21' Ferraro con il piattone sigla lo 0-3 che permette ai capitolini di amministrare il match. Al 40' i padroni di casa accorciano le distanze sugli sviluppi di un calcio d'angolo con la rete di Simonetti e la prima frazione si chiude così sul parziale di 1-3. Nella ripresa, la Palmese spinge per cercare di equilibrare la partita, Casagrande compie qualche intervento importante e nulla può all'85' quando Galdean sigla il 2-3. Nonostante il forcing al triplice fischio il risultato resta immutato: la Lupa Frascati festeggia con i tre punti e il sorpasso in classifica. I ragazzi di Pietropinto fanno registrare il secondo ko consecutivo.

Il tabellino

Palmese: Stasi, Pugliese, Tribuno (75' Passaro), Galdean, Romano (85' De Feo), Mileto (62' Allegra), Cozzolino, Amenta, Simonetti, Laringe (72' Palmieri), Fusco (68' Rabbeni). A disposizione: Papa, Prevete, Chkour, Onesto. Allenatore: Pietropinto

Lupa Frascati: Casagrande, Traditi, Rufo (80' Corradini), Paolelli, Frosali, Sabatini (38' Pompili), Ruggeri, Senesi (80' Muzzi), Gemmi (85' Tamburlani), Ferraro, D'Angelo (80' Flores Heatley). A disposizione: Palmieri, Tamburlani, Muzzi, Corradini, Flores Heatley, Pompili, Marras, Frulla, Tordella. Allenatore: Chiappara

Arbitro: Bonci di Pesaro

Marcatori: 13' Senesi (L), 16' D'Angelo (L), 21' Ferraro (L), 40' Simonetti (P), 85' Galdean (P)

Ammoniti: Pugliese, Cozzolino, Amenta, Casagrande, Rufo, Sabatini, Ruggeri, Ferraro, Corradini