Serie D/Girone G - Palmese raggiunta dall'Ilvamaddalena al Comunale: Galdean sblocca, Ferlicca pareggia

Impegno casalingo per la Palmese di Mario Pietropinto, allo Stadio Comunale di Palma Campania approda l’Ilvamaddalena. Partita fondamentale per la squadra rossonera che va alla ricerca di un risultato utile in ottica playoff. Buona partenza con Laringe che ci prova con una conclusione che finisce alta, risponde il team ospite con Lobrano che manda fuori. All’11’ Cozzolino cerca la gioia dal limite, ma la traiettoria termina a lato. Poi è un colpo di testa di Fusco ad essere impreciso. Sale la pressione della compagine di Gardini che sfiora il gol con Ansini al 22’ e con Altolaguirre che, di testa nell’area piccola, anticipa il suo diretto marcatore ma spedisce sul fondo. Attorno alla mezz’ora di gioco, doppia opportunità per i napoletani con Fusco e Puntoriere, il risultato resta inchiodato. Il primo tempo va in archivio con una parata di Paduano su Ansini e con un tiro di Galdean che si spegne sull'esterno della rete. Al rientro in campo dopo l’intervallo, la Palmese passa in vantaggio con un calcio di rigore conquistato da Fusco per fallo di Contucci: dal dischetto si presenta Galdean che sblocca il risultato. Al 55’ Contucci prova a farsi perdonare, ma spreca la clamorosa chance del pareggio. L’1-1 si concretizza al 67’ con i sardi che insaccano dopo una manovra corale. Ferlicca di prima intenzione supera Paduano sul palo lontano e ristabilisce la parità nel parziale. Al 70’ Ndongala pennella ancora per Contucci, la giocata di testa trova i guantoni dell’estremo difensore. Cinque minuti più tardi, è la traversa a negare il nuovo vantaggio ai rossoneri: la punizione dal limite di Galdean termina sul legno. Nel finale, la Palmese cerca di innescare Cozzolino, ma non basta: con l’Ilvamaddalena è 1-1.