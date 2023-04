Serie D/Girone G - La Palmese torna alla vittoria: Atletico Uri al tappeto, manita rossonera al Comunale

La Palmese trova la vittoria e aggancia la zona playoff della classifica: battuto l’Atletico Uri con il risultato di 5-1 allo Stadio Comunale. Alla formazione rossonera bastano cinque minuti per sbloccare la sfida. Laringe approfitta di un clamoroso errore di Gagliardi, conquista la sfera e insacca. La brigata ospite prova a reagire con un tentativo ravvicinato di Samb su assistenza di Fadda, la deviazione è imprecisa al 10’. Poi è Silvestro a sprecare sul capovolgimento di fronte. Poco più tardi, Galdean ci prova direttamente da calcio piazzato, ma non inquadra. Al 20’ Aloia impegna seriamente Paduano che non riesce a trattenere: il numero 11 si avventa sulla respinta, divorandosi la chance. Al 23’ è Puntoriere a spedire alto sopra la traversa. Al 28’ lo specialista di casa sulle palle inattive colpisce la parte superiore della porta con un corner velenoso. Alla mezz’ora, Ravot incrocia dal limite dell’area, Paduano è battuto con la sfera che finisce di poco fuori. Al 34’ la Palmese raddoppia: su un traversone di Galdean, Mileto stacca e infila alle spalle di Gagliardi. Poco prima dell’intervallo, i ragazzi di Pietropinto dilagano: ci pensa Puntoriere ad arrotondare con un tiro dalla distanza che si spegne all’incrocio. Ad inizio ripresa, l’Atletico Uri accorcia e riapre la contesa con Ravot che raccoglie un traversone dalla sinistra e trafigge Paduano. Al 61’ Silvestro conquista il possesso, s’invola e chiama i causa Gagliardi: sulla respinta, Pugliese sigla il poker. I sardi tornano in zona avanzata con una doppia occasione, al 69’ con Fadda e al 71’ con Aloia. All’84’ c’è spazio anche per la manita rossonera con Galdean che trasforma un rigore conquistato da Iadaresta. Al Comunale termina 5-1 per i padroni di casa.