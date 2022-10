Serie D/Girone G - Reti bianche tra Palmese ed Aprilia. Il dg Rainone: "Serve pazienza, puntiamo a migliorarci"

Poche emozioni, spettacolo a tratti e un risultato che resta inchiodato: la Palmese non va oltre lo 0-0 nella sfida casalinga con l'Aprilia e deve accontentarsi della divisione del bottino. Non si sblocca l'incontro disputato allo Stadio Comunale di Palma Campania, Simonetti e compagni cercano di mettere in difficoltà gli ospiti che reggono e concedono davvero poco. I fantasisti provano ad accendersi, Palmieri ed Onesto su tutti: nel primo tempo persiste l'equilibrio. Sale anche la prestazione della compagine laziale che tenta di farsi vedere dalle parti di Stasi, ma nulla da fare. Nel corso della ripresa, infatti, la stabilità mantiene il controllo della sfida e le due squadre non trovano il varco giusto per bucare la retroguardia avversaria. Sesto punto guadagnato dalla Palmese che infila il secondo pareggio consecutivo.

Queste le parole del direttore generale Rainone: "Dobbiamo alzare sicuramente il livello, ci aspettano due partite difficili con Paganese e Nola. Non ci sono gare semplici in Serie D, ogni match presenta la sua insidia. Dobbiamo ricaricare le energie, ci aspettano due partite difficili. La Palmese si esprime meglio contro squadre più forti. Oltre questo pareggio, guardiamo avanti e dobbiamo essere fiduciosi. La squadra deve ancora crescita, questo sistema degli under crea un po' di imbarazzi. Guardiamo avanti, il pareggio di oggi ci lascia un po' l'amaro in bocca però le partite bisogna vincerle sul campo. Il verdetto di oggi è giusto. La pazienza è la virtù dei forti, dobbiamo essere pazienti e capire che si tratta di un diverso tipo di campionato. Potevamo avere qualche punto in più, ma stiamo facendo il nostro percorso e puntiamo a migliorarci sempre".