Serie D/Girone G - La Paganese schiaccia il Portici al Torre: 3-0 nel segno di De Felice e Maggio

Sconfitta in trasferta per il Portici, allo Stadio Torre domina la Paganese. Vittoria larga per gli azzurrostellati che passano in vantaggio già all’avvio. Maggio serve Faiello che supera Borrelli e serve De Felice: tap-in a porta sguarnita per l’attaccante ospite. La reazione degli ospiti non si fa attendere e arriva al quarto d’ora con un bolide di Maranzino, la traiettoria si perde alta sopra la traversa. Al 23’ la squadra di Sarnataro è sfortunata, il palo nega la gioia a Nocerino, servito col contagiri da Di Gennaro. Al 31’ passaggio filtrante per De Felice che scatta in velocità e calcia col destro: il tiro ad incrociare si spegne sul fondo. La partita resta in bilico, tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa non si registrano grosse opportunità da gol. Al 60’ altra buona chance per gli azzurri. Di Gennaro scappa sulla destra e pennella in area, la difesa allontana: Maranzino raccoglie al limite e calcia di poco fuori. Al 67’ traversone interessante di D’Agostino dalla sinistra, zampata di De Felice che sigla la sua doppietta personale. Il Portici va in tilt e la Paganese viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Al 69’ Maggio cala il tris con un sinistro dal limite che fulmina Borrelli. Succede poco altro, la partita del Torre non regala ulteriori emozioni.

Il tabellino

Paganese (3-4-3): Moro; Maccherini, Di Somma, Capone; Faiello, Del Gesso (83’ Campanile), Sicurella (88’ Verna), Semonella (52’ Cusumano); De Felice (77’ Cipolla), Maggio (83’ Iuliano), D'Agostino. A disposizione: Pinestro, Fois, Dioh, Esposito. Allenatore: Giampà

Portici (4-3-1-2): Borrelli; Pelliccia, Riccio, Senese, Cirillo; Mirante (68’ Amato), Maranzino (93’ Stallone), Marino (68’ Mincione); Di Gennaro; Nocerino (93’ Galizia), Filogamo (77’ Pinto). A disposizione: Poerio, Guarino, Di Micco, Signoriello. Allenatore: Sarnataro

Arbitro: Fabio Franzò di Siracusa

Marcatori: 1’ De Felice, 67’ De Felice, 69’ Maggio

Ammoniti: Del Gesso, Maggio (Pag), Mirante (Por)